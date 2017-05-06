«Челси» хочет получить с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Косту 150 миллионов

Продолжаются переговоры китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с «Челси» о переходе форварда лондонцев Диего Косты. Англичане планируют выручить за данный трансфер солидную сумму – 150 миллионов евро. Она является рекордной для трансферов в мировом футболе.

Стоит отметить, ранее сообщалось о подписании предварительного контракта Костой с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с окладом в 30 миллионов евро за год, а сам трансфер оценивался в 90 миллионов. Позже китайская сторона опровергла эти сообщения.