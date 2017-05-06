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    «Челси» хочет получить с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Косту 150 миллионов

    Продолжаются переговоры китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с «Челси» о переходе форварда лондонцев Диего Косты. Англичане планируют выручить за данный трансфер солидную сумму – 150 миллионов евро. Она является рекордной для трансферов в мировом футболе.

    Стоит отметить, ранее сообщалось о подписании предварительного контракта Костой с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с окладом в 30 миллионов евро за год, а сам трансфер оценивался в 90 миллионов. Позже китайская сторона опровергла эти сообщения.

    Источник: 101greatgoals.com

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    06.05.2017 09:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 6 мая 2017, 17:07

      Это они легко могут))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 6 мая 2017, 13:34

      До хуя и больше)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:25

      ДААА!!!!!!!! С ума сошли Кмтайцы,они к вам не играть едут-а за деньгами,чемпионат не интересен никому

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 мая 2017, 12:09

      Эти могут и заплатить..хотя за эти деньги лучше Роналду купить...как минимум на рекламе и майках отобьют деньги

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 мая 2017, 11:29

      Правильно ..... доите китайцев !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 мая 2017, 10:27

      150 лямов . . . твою дивизию . . . Санчеса и Кейна обоих можно будет купить

      5
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 6 мая 2017, 10:26

      мдааа,без Косты Челси будет не тот(((

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 мая 2017, 09:44

      китайцы сами виноваты с одной стороны... раздули рынок до неадекватности...

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > 84aivengo 6 мая 2017, 10:06

      Трансферные рекорды были всегда. Началось с Галактикос, продолжает Абрамовичем и Олигархией. Китай как никто умеет копировать, делать реплики и хорошо наживаться.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 09:40

      надо запрещать делать такие предложения, это ненормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 6 мая 2017, 09:36

      Я, конечно, понимаю, что китайцам бабло девать некуда, но не до такой же степени! На Transfermarkt цыган стоит 55 млн. USD.

      1
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