Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Лучший игрок РФПЛ текущего сезона – Фернандо»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что считает полузащитника «Спартака» Фернандо лучшим футболистом текущего сезона чемпионата России.

    «На мой взгляд, лучшим игроком сезона в РФПЛ является Фернандо. У него показатели приличные. Больше никого не вижу, кто играл бы на таком уровне. Плюс у него и титул чемпиона. Фернандо – самый стабильный игрок по показателям, а это говорит о классе. Хороший сезон Нобоа провел в «Ростове». Полоз, Фернандес провели хороший сезон. Головин и Зобнин очень прибавили», – сказал Бубнов.

    Фернандо в текущем сезоне провел 26 матчей и забил три гола.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 мая 2017, 20:35

      Может он и лучший, но только в Спартаке...А реально лучший игрок сезона- Калачев!!! Посмотрите на Фернандо в ЛЧ и сравните....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 17:17


      нельзя не согласится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 12:37

      Ну да, Фернандо реально силен)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 11:09

      Глушаков и Фернандо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:07

      Я не сомневался, что у него будет особое мнение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 16 мая 2017, 08:25

      глушаков был лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 08:24

      Нам бы Сердара Мы же воевать умеем и тут,,,,,,тактики жок!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 08:21

      Салем!!!на счет Полоза Я не увень!!Хотя Он старется...Извини Пол...но Ты через немогу Хотя Я за Тебя болею...Надо спросить у Баке....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2017, 07:53

      Хоть и не люблю Бубна-но вынужден согласиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 мая 2017, 06:30

      А вот, например, Калачёв

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11