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Бубнов: «Лучший игрок РФПЛ текущего сезона – Фернандо»

15 мая 2017, 23:20
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что считает полузащитника «Спартака» Фернандо лучшим футболистом текущего сезона чемпионата России.

«На мой взгляд, лучшим игроком сезона в РФПЛ является Фернандо. У него показатели приличные. Больше никого не вижу, кто играл бы на таком уровне. Плюс у него и титул чемпиона. Фернандо – самый стабильный игрок по показателям, а это говорит о классе. Хороший сезон Нобоа провел в «Ростове». Полоз, Фернандес провели хороший сезон. Головин и Зобнин очень прибавили», – сказал Бубнов.

Фернандо в текущем сезоне провел 26 матчей и забил три гола.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов ЦСКА Нобоа Кристиан Полоз Дмитрий Зобнин Роман Фернандес Марио Фернандо Головин Александр Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Ще Гевара
1494905409
А вот, например, Калачёв
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Диктор
1494910386
Хоть и не люблю Бубна-но вынужден согласиться.
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Go-o-ol
1494912060
Салем!!!на счет Полоза Я не увень!!Хотя Он старется...Извини Пол...но Ты через немогу Хотя Я за Тебя болею...Надо спросить у Баке....
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Go-o-ol
1494912273
Нам бы Сердара Мы же воевать умеем и тут,,,,,,тактики жок!!!!
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Sanzhakov
1494912305
глушаков был лучше
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ItalianFootball
1494918426
Я не сомневался, что у него будет особое мнение.
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OfaZavr
1494922148
Глушаков и Фернандо.
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Д Альбертини
1494927437
Ну да, Фернандо реально силен)
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NEON-SM
1494944266
нельзя не согласится
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zico2205
1494956113
Может он и лучший, но только в Спартаке...А реально лучший игрок сезона- Калачев!!! Посмотрите на Фернандо в ЛЧ и сравните....
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