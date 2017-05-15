Бубнов: «Лучший игрок РФПЛ текущего сезона – Фернандо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что считает полузащитника «Спартака» Фернандо лучшим футболистом текущего сезона чемпионата России.

«На мой взгляд, лучшим игроком сезона в РФПЛ является Фернандо. У него показатели приличные. Больше никого не вижу, кто играл бы на таком уровне. Плюс у него и титул чемпиона. Фернандо – самый стабильный игрок по показателям, а это говорит о классе. Хороший сезон Нобоа провел в «Ростове». Полоз, Фернандес провели хороший сезон. Головин и Зобнин очень прибавили», – сказал Бубнов.

Фернандо в текущем сезоне провел 26 матчей и забил три гола.