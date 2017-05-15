Бубнов заявил, что Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По словам Бубнова, форвард не сможет себя проявить в топовом европейском чемпионате.

«В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет», – сказал Бубнов.

Смолов является лучшим бомбардиром текущего сезона РФПЛ, имея на своем счету 15 голов.