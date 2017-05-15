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  • Бубнов заявил, что Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

Бубнов заявил, что Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

15 мая 2017, 22:18
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По словам Бубнова, форвард не сможет себя проявить в топовом европейском чемпионате.

«В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет», – сказал Бубнов.

Смолов является лучшим бомбардиром текущего сезона РФПЛ, имея на своем счету 15 голов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Бубнов Александр
Комментарии (14)
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RedWhiteFans2
1494876897
Бубен с нейрохирургами походу бухать начал. Трезвые мысли в открытом эфире сыпет и сыпет.
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zico2205
1494878647
Ну в Германии не такие уж и грозные форварды в лиге, кроме Баварии и Боруссии , Федор смело сможет играть в любой команде...Да и в других чемпионатах ,за исключением грандов, тоже может найтись место...Только вопрос- нужно ли это Феде??? Он и дома очень прилично зарабатывает, да и место в сборной забронировано...
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STAFOR13
1494879215
середнячки то потянет он, но топы увы думаю нет, а так удачи Феде, с какого дна он поднял свою карьеру, пахав в каждом матче ещё за Урал, возможно всё.
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Decorhome
1494919633
Думаю что да
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Mahone
1494921103
Полностью согласен,не потянет,думаю лучше в России и играть
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OfaZavr
1494921761
В Голландии, Чехии, Польше и других подобных чемпионатах ещё может быть потянет, но не в Топ-5.
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dok66
1494924663
В топах точно затеряется . Наш чемпионат все-таки развращает, а не стимулирует рост футболистов . Этот сезон Смолову точно не в плюс.
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prostoGorbunov
1494934133
Викторович в последнее время истину молвит!!!
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Dominator777
1494940692
В чемпионатах Восточной Европы потянет, а у западников - нет.
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a-rakhmatov
1494945925
Федор сегодня не в лучшей форме и ему еще надо поиграть и прибавить в РФПЛ )))
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