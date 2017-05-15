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    Бубнов заявил, что Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По словам Бубнова, форвард не сможет себя проявить в топовом европейском чемпионате.

    «В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет», – сказал Бубнов.

    Смолов является лучшим бомбардиром текущего сезона РФПЛ, имея на своем счету 15 голов.

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 22:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 мая 2017, 17:45

      Федор сегодня не в лучшей форме и ему еще надо поиграть и прибавить в РФПЛ )))

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 мая 2017, 16:18

      В чемпионатах Восточной Европы потянет, а у западников - нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 16 мая 2017, 14:28

      Викторович в последнее время истину молвит!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:51

      В топах точно затеряется . Наш чемпионат все-таки развращает, а не стимулирует рост футболистов . Этот сезон Смолову точно не в плюс.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 11:02

      В Голландии, Чехии, Польше и других подобных чемпионатах ещё может быть потянет, но не в Топ-5.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 10:51

      Полностью согласен,не потянет,думаю лучше в России и играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 мая 2017, 10:27

      Думаю что да

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      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2017, 07:56

      Лично я уверен что если он уедет ,то мы в принципе вообще не будем о нем слышать

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      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 мая 2017, 00:04

      ПОТЯНЕТ, НАВЕРНОЕ, ГЛУШАКОВ С ОБОИМИ ПРАВЫМИ НОГАМИ.

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 15 мая 2017, 23:14

      В Голландии даже Булыкин забивал, больше некуда

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