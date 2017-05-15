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    «Динамо» намерено подписать летом не более двух-трех игроков

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подчеркнул, что клуб ищет усиление в каждую линию, кроме вратарской, вопрос по которой пока остается открытым. По его словам, в летнее трансферное окно бело-голубые намерены усилить состав максимум тремя новыми футболистами.

    «Наша селекция идет точечно. Мы ищем по одному игрок в каждую линию – в защиту, полузащиту и нападение. Насчет вратаря мы пока обсуждаем. Мы понимаем, что Антон Шунин нужен хороший дублер, но можем обойтись своими резервами.

    Я думаю, что мы окажемся в такой ситуации, что со временем Сергея Нарубина просто заменит молодой голкипер. Возможно им станет Игорь Лещук, который неплохо отстоял в Саратове в матче с «Соколом», он наш воспитанник. А если говорить об общем количестве новичков, то их будет не больше двух-трех в новом сезоне», – добавил он.

    Напомним, что по итогам нынешнего розыгрыша ФНЛ «Динамо» обеспечило себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2017, 10:08

      В идеале отдать обратно Зотова и вернуть Зобнина, но с учетом паспортов, дорогое удовольствие это будет.

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