«Динамо» намерено подписать летом не более двух-трех игроков

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подчеркнул, что клуб ищет усиление в каждую линию, кроме вратарской, вопрос по которой пока остается открытым. По его словам, в летнее трансферное окно бело-голубые намерены усилить состав максимум тремя новыми футболистами.

«Наша селекция идет точечно. Мы ищем по одному игрок в каждую линию – в защиту, полузащиту и нападение. Насчет вратаря мы пока обсуждаем. Мы понимаем, что Антон Шунин нужен хороший дублер, но можем обойтись своими резервами.

Я думаю, что мы окажемся в такой ситуации, что со временем Сергея Нарубина просто заменит молодой голкипер. Возможно им станет Игорь Лещук, который неплохо отстоял в Саратове в матче с «Соколом», он наш воспитанник. А если говорить об общем количестве новичков, то их будет не больше двух-трех в новом сезоне», – добавил он.

Напомним, что по итогам нынешнего розыгрыша ФНЛ «Динамо» обеспечило себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон.