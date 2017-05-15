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  • Семин: «Зачем Миранчуку куда-то уходить, если он прогрессирует в «Локомотиве»?

Семин: «Зачем Миранчуку куда-то уходить, если он прогрессирует в «Локомотиве»?

15 мая 2017, 16:25
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что хавбеку Алексею Миранчуку не следует сейчас думать о смене клубной прописки. По словам специалиста, 21-летний игрок прогрессирует в составе железнодорожников и поэтому не стоит что-то менять.

Напомним, полузащитник вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

«Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе; наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

Очень хочет остаться, мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат.

Тарасов переживает лучший отрезок в карьере? Думаю, каждый не должен останавливаться на достигнутом, всегда есть вопросы тактического, технического плана, которые можно улучшать. Будет хорошо работать, значит, будет дальше расти. Это любого человека касается», – сказал Семин.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 32 встречи, забив пять голов и сделав 10 результативных передач.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (4)
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евгений сергеевичч
1494863067
по моему в прошлом трансферном окне Маиранчук уже показал то что его привлекают бабосы, и мне кажется то что ради них он и на карьеру может забить(яркий пример Кокорин)
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dok66
1494866926
На Миранчука давит агент , хочет заработать на нем , пока есть такая возможность . Отсюда и постоянные разговоры о переходе . Нужен ему авторитет , может Палыч вправит ему мозги .
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Юрэс
1494871474
Да БАБКИ просто ему нужны! !! Нах. ....й этот ПРОГрэзз
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