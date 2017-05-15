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    Семин: «Зачем Миранчуку куда-то уходить, если он прогрессирует в «Локомотиве»?

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что хавбеку Алексею Миранчуку не следует сейчас думать о смене клубной прописки. По словам специалиста, 21-летний игрок прогрессирует в составе железнодорожников и поэтому не стоит что-то менять.

    Напомним, полузащитник вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

    «Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе; наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

    Очень хочет остаться, мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат.

    Тарасов переживает лучший отрезок в карьере? Думаю, каждый не должен останавливаться на достигнутом, всегда есть вопросы тактического, технического плана, которые можно улучшать. Будет хорошо работать, значит, будет дальше расти. Это любого человека касается», – сказал Семин.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел 32 встречи, забив пять голов и сделав 10 результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 16:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 мая 2017, 21:04

      Да БАБКИ просто ему нужны! !!
      Нах. ....й этот ПРОГрэзз

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:48

      На Миранчука давит агент , хочет заработать на нем , пока есть такая возможность . Отсюда и постоянные разговоры о переходе . Нужен ему авторитет , может Палыч вправит ему мозги .

      1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:44

      по моему в прошлом трансферном окне Маиранчук уже показал то что его привлекают бабосы, и мне кажется то что ради них он и на карьеру может забить(яркий пример Кокорин)

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > евгений сергеевичч 15 мая 2017, 20:19

      не гони лошадей)

      2
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