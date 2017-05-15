Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне назвал нынешний сезон самым трудным для «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал нынешний сезон самым сложным для клуба с тех пор, как он возглавил команду.

    «Пожалуй, этот сезон получился самым трудным с тех пор, как я пришел в клуб. У нас было много неудач, мы не добились той стабильности, на которую рассчитывали. Мы в некоторые моменты не добивались того результата, что нам был необходим. Но в итоге достигли третьего места.

    Все мы получили награду в виде прямой путевки в Лигу чемпионов. Это большая радость для всех нас», – приводит слова тренера издание A Bola.

    В матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде сыграл с «Бетисом» 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11