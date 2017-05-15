Симеоне назвал нынешний сезон самым трудным для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал нынешний сезон самым сложным для клуба с тех пор, как он возглавил команду.

«Пожалуй, этот сезон получился самым трудным с тех пор, как я пришел в клуб. У нас было много неудач, мы не добились той стабильности, на которую рассчитывали. Мы в некоторые моменты не добивались того результата, что нам был необходим. Но в итоге достигли третьего места.

Все мы получили награду в виде прямой путевки в Лигу чемпионов. Это большая радость для всех нас», – приводит слова тренера издание A Bola.

В матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде сыграл с «Бетисом» 1:1.