Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» скончалась мать

    Тренер «Анжи» Дмитрий Безняк сообщил, что у главного тренера команды Александра Григоряна перед матчем 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:2) скончалась мать. Однако специалист принял решение остаться с командой, несмотря на трагедию.

    «Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери», – сказал Безняк.

    «Анжи» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2017 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Oleg1956 15 мая 2017, 21:32

      Соболезнование .К сожалению нет слов утешения для потерявшего
      родного человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 10:31

      Соболезную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      nasimi 15 мая 2017, 00:14

      Соболезную... Мать это святое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 мая 2017, 23:20

      Светлая ей память!Сочувствую!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 14 мая 2017, 22:49

      Соболезную, самое страшное в жизни, что может случится, это потерять маму!!! Искренни ....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 14 мая 2017, 21:58

      Парни, берегите матерей, пока они живы!
      Соболезнования (((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 мая 2017, 21:46

      Соболезнуем((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 мая 2017, 21:44

      Дай Бог здоровья всем родителям в мире!!!
      Григоряну силу духа
      Матери, земля пухом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 21:37

      Соболезнования..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 мая 2017, 21:35

      Царствие ей небесное и земля пухом.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11