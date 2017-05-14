У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» скончалась мать

Тренер «Анжи» Дмитрий Безняк сообщил, что у главного тренера команды Александра Григоряна перед матчем 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:2) скончалась мать. Однако специалист принял решение остаться с командой, несмотря на трагедию.

«Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери», – сказал Безняк.

«Анжи» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.