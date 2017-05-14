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  • У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» скончалась мать

У главного тренера «Анжи» Григоряна перед матчем с «Уфой» скончалась мать

14 мая 2017, 21:24
15

Тренер «Анжи» Дмитрий Безняк сообщил, что у главного тренера команды Александра Григоряна перед матчем 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:2) скончалась мать. Однако специалист принял решение остаться с командой, несмотря на трагедию.

«Сразу хочу извиниться, почему нет главного тренера. За два часа до игры у него мама умерла, потому после матча Александр сразу поехал в аэропорт на похороны матери», – сказал Безняк.

«Анжи» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Уфа Григорян Александр
Комментарии (15)
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NEON-SM
1494786507
вообще жопа, сложно представить о чём были мысли во время игры
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Juve1897
1494786651
Мои искренние соболезнования. Дай Аллах здоровья остальным.
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Клим Чугункин.
1494786940
Царствие ей небесное и земля пухом.
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turist82
1494787028
Соболезнования..
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vladik12
1494787283
Искренние соболезнования Витальевичу и семье.
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Munez89
1494787454
Дай Бог здоровья всем родителям в мире!!! Григоряну силу духа Матери, земля пухом
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pzdc.
1494787567
Соболезнуем((
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Амба Нагорск
1494788286
Парни, берегите матерей, пока они живы! Соболезнования (((
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Зенит*SPB
1494791370
Соболезную, самое страшное в жизни, что может случится, это потерять маму!!! Искренни ....
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ЖОРРО
1494793211
Светлая ей память!Сочувствую!
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