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    Григорян: «Как охарактеризую игру против «Уфы»? Никак»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в эфире канала «Наш Футбол» поделился эмоциями от поражения в матче 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:2). По мнению специалиста, махачкалинцы потеряли концентрацию и пропустили гол.

    – Почему пропустили гол?

    – Наверное, потеря концентрации. Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала.

    – Как охарактеризуете игру?

    – Никак. Мы потеряли очки.

    «Анжи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 15 мая 2017, 22:56

      Краткость сестра таланта...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:08

      Григоряну еще нужно привыкнуть к мужскому футболу , тогда и комментарии будут другие .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 14 мая 2017, 19:45

      Коротко. Но не ясно

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