Григорян: «Как охарактеризую игру против «Уфы»? Никак»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в эфире канала «Наш Футбол» поделился эмоциями от поражения в матче 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:2). По мнению специалиста, махачкалинцы потеряли концентрацию и пропустили гол.

– Почему пропустили гол?

– Наверное, потеря концентрации. Чем вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала.

– Как охарактеризуете игру?

– Никак. Мы потеряли очки.

«Анжи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.