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    РФПЛ. «Уфа» на последних минутах вырвала победу над «Анжи»

    В матче 28-го тура РФПЛ «Уфа» на стадионе «Нефтяник» одержала победу над «Анжи» – 2:1. Автором решающего гола стал Кеинде Фатай.

    После этого результата уфимский клуб набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» расположился на 12-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Стоцкий, 34; 1:1 – Будковский, 41; 2:1 – Фатай, 90.

    Уфа: Шелия, Живоглядов, Тумасян, Аликин, Пауревич, Обляков (Абдулавов, 74), Засеев (Зубарев, 89), Йокич, Стоцкий, Игбун, Сысуев (Фатай, 48).

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хубулов (Эзатолахи, 62), Будковский (Асильдаров, 83), Форбс (Кацаев, 48).

    Предупреждение: Йокич, 41 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 14 мая 2017, 18:30

      Молодцы, ребята!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 18:30

      Богданыч с победой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mopecekca 15 мая 2017, 09:54

      Почему?

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