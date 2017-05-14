РФПЛ. «Уфа» на последних минутах вырвала победу над «Анжи»

В матче 28-го тура РФПЛ «Уфа» на стадионе «Нефтяник» одержала победу над «Анжи» – 2:1. Автором решающего гола стал Кеинде Фатай.

После этого результата уфимский клуб набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» расположился на 12-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Стоцкий, 34; 1:1 – Будковский, 41; 2:1 – Фатай, 90.

Уфа: Шелия, Живоглядов, Тумасян, Аликин, Пауревич, Обляков (Абдулавов, 74), Засеев (Зубарев, 89), Йокич, Стоцкий, Игбун, Сысуев (Фатай, 48).

Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хубулов (Эзатолахи, 62), Будковский (Асильдаров, 83), Форбс (Кацаев, 48).

Предупреждение: Йокич, 41 – нет.

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