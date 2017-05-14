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    Симеоне: «Сейчас я думаю лишь о том, чтобы «Атлетико» остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что на данный момент он не хочет думать о своем возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что «Интер» готов сделать аргентинского специалиста одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

    «Сейчас все думаем о своем следующем матче. Мне по этой теме больше нечего добавить, уже много раз озвучивал свою позицию. Сейчас я думаю лишь о том, чтобы «Атлетико» остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры и напрямую попал в Лигу чемпионов. А потом посмотрим», – заявил Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    14.05.2017 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:38

      Журналюги оставили бы тему нового тренера Интера на 1 месяц. Там все ясно будет.

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