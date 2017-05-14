Симеоне: «Сейчас я думаю лишь о том, чтобы «Атлетико» остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что на данный момент он не хочет думать о своем возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что «Интер» готов сделать аргентинского специалиста одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

«Сейчас все думаем о своем следующем матче. Мне по этой теме больше нечего добавить, уже много раз озвучивал свою позицию. Сейчас я думаю лишь о том, чтобы «Атлетико» остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры и напрямую попал в Лигу чемпионов. А потом посмотрим», – заявил Симеоне.