Зарплата Пепе в «Интере» может составить 5 миллионов

Защитник «Реала» Пепе близок к продолжению карьеры в Италии. Как сообщается, футболист уже согласовал личный контракт с «Интером». Миланский клуб готов подписать с 34-летним игроком соглашение по схеме «2+1», по которому его зарплата в год составит 5 миллионов евро, утверждает Onda Cero. Ранее сообщалось, что Пепе имеет вариант перехода в один из клубов Китая.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.