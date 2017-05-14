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    Зарплата Пепе в «Интере» может составить 5 миллионов

    Защитник «Реала» Пепе близок к продолжению карьеры в Италии. Как сообщается, футболист уже согласовал личный контракт с «Интером». Миланский клуб готов подписать с 34-летним игроком соглашение по схеме «2+1», по которому его зарплата в год составит 5 миллионов евро, утверждает Onda Cero. Ранее сообщалось, что Пепе имеет вариант перехода в один из клубов Китая.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 09:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 14 мая 2017, 13:54

      Сколько можно скупать пенсионеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:39

      Видич номер два будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 мая 2017, 10:38

      тоже мне супер-пупер защитник в годах на 5 лямов

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