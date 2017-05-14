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    Венгер не готов ответить, останется ли он в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ушел от ответа на вопрос, станет ли он продлевать контракт с клубом. Ранее сообщалось, что руководство «канониров» может пойти на смену рулевого команды из-за неудовлетворительных результатов и продолжительного времени без трофеев.

    «Я хочу сосредоточиться на футболе. Все остальное менее важно для меня. Я не в политике, а в спорте. Отдаю своему любимому делу все время. Есть люди, которые соглашаются с моими взглядами, а есть те, кто нет. Но у меня нет особого мнения по этому поводу», – заявил Венгер.

    «Арсенал» рискует по итогам нынешнего сезона не попасть в Лигу чемпионов. Команда пока идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Tribalfootball

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    14.05.2017 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 мая 2017, 10:37

      Пусть остается!!! Дело в составе!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 мая 2017, 10:28

      Надо самому уходить пока не выгнали

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:17

      Дипломат . Понятно , что хотелось бы уйти хоть на каком-нибудь пике (выигрыше трофея). Но время его уже ушло и будет лучше всем , если в Арсенале появится новый тренер . Жалко команду с такими традициями и армией болельщиков по всему свету , которая в последнее время только мучается .

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