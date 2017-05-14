Венгер не готов ответить, останется ли он в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ушел от ответа на вопрос, станет ли он продлевать контракт с клубом. Ранее сообщалось, что руководство «канониров» может пойти на смену рулевого команды из-за неудовлетворительных результатов и продолжительного времени без трофеев.

«Я хочу сосредоточиться на футболе. Все остальное менее важно для меня. Я не в политике, а в спорте. Отдаю своему любимому делу все время. Есть люди, которые соглашаются с моими взглядами, а есть те, кто нет. Но у меня нет особого мнения по этому поводу», – заявил Венгер.

«Арсенал» рискует по итогам нынешнего сезона не попасть в Лигу чемпионов. Команда пока идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.