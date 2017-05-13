Смолов отказался от съемок в Big Russian Boss Show

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался принять участие в «Big Russian Boss Show». Передача выходит в формате интервью на YouTube. В выпусках рэп-исполнитель Big Russian Boss берет интервью у деятелей поп-культуры.

«Федь, пацаны забыли колбу от кальяна у меня на студии, приедь забери плиз, заодно выпуск снимем с тобой», – написал Big Russian Boss Смолову в твиттере.

«Босс, ты – топ, смотрю все выпуски, но мне к тебе нельзя», – ответил 27-летний футболист.

В нынешнем сезоне Смолов забил 22 гола и отдал одну результативную передачу в 29-ти играх всех турниров. Команда Игоря Шалимова занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.