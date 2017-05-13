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    Смолов отказался от съемок в Big Russian Boss Show

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался принять участие в «Big Russian Boss Show». Передача выходит в формате интервью на YouTube. В выпусках рэп-исполнитель Big Russian Boss берет интервью у деятелей поп-культуры.

    «Федь, пацаны забыли колбу от кальяна у меня на студии, приедь забери плиз, заодно выпуск снимем с тобой», – написал Big Russian Boss Смолову в твиттере.

    «Босс, ты – топ, смотрю все выпуски, но мне к тебе нельзя», – ответил 27-летний футболист.

    В нынешнем сезоне Смолов забил 22 гола и отдал одну результативную передачу в 29-ти играх всех турниров. Команда Игоря Шалимова занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 13 мая 2017, 23:47

      Но это не точно.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:26

      Так там же вроде только шизики снимаются

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