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РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Крыльями Советов»

13 мая 2017, 17:54
9

В матче 28-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Крыльев Советов» – 3:1. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Артем Дзюба.

После данной победы петербургский клуб набрал 55 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 14-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ткачев (Зуев, 79), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Корниленко, Паскуато.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 63), Дзюба.

Предупреждения: Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (9)
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acer2003
1494687446
Первый тайм за Зенитом.... Крылья имели массу моментов,которые проморгали. Вопрос--- почему Крылья,с довольно добротной игрой в "подвале" таблицы ?
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порт
1494687846
И такое случается.
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ZENIT-59
1494688066
Слишком поздно взялись за дело зенитовцы.Опять будем играть в ЛЕ В конце чемпионата пришдо, наконец, понимание, что Молло лучше Кокорина, а Кришито сильнее Нету.Очень обидно и печально Конечно, мы выиграем у Крыльев, но удовлетворения это не принесет болельщикам Зенита!
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dok66
1494688624
Ну очень веселая игра , чем-то напомнила испанский чемп . Но поздно уже пить боржоми , как говорят в Одессе.
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Тамхар
1494789164
Теперь Дзюба-балбес будет думать о себе, что он Месси!
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