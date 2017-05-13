РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Крыльями Советов»

В матче 28-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Крыльев Советов» – 3:1. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Артем Дзюба.

После данной победы петербургский клуб набрал 55 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 14-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ткачев (Зуев, 79), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Корниленко, Паскуато.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 63), Дзюба.

Предупреждения: Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 – нет.

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