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    РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Крыльями Советов»

    В матче 28-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Крыльев Советов» – 3:1. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Артем Дзюба.

    После данной победы петербургский клуб набрал 55 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 14-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).

    Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ткачев (Зуев, 79), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Корниленко, Паскуато.

    Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 63), Дзюба.

    Предупреждения: Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 17:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 мая 2017, 22:12

      Теперь Дзюба-балбес будет думать о себе, что он Месси!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:17

      Ну очень веселая игра , чем-то напомнила испанский чемп . Но поздно уже пить боржоми , как говорят в Одессе.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 мая 2017, 18:07

      Слишком поздно взялись за дело зенитовцы.Опять будем играть в ЛЕ
      В конце чемпионата пришдо, наконец, понимание, что Молло лучше Кокорина, а Кришито сильнее Нету.Очень обидно и печально Конечно, мы выиграем у Крыльев, но удовлетворения это не принесет болельщикам Зенита!

      1
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      Рейтинг: -5

      DankoS > ZENIT-59 13 мая 2017, 19:13

      Да не пришло понимание, что Молло лучше, просто тупо травма, а так бы всё время пихали бы Кокорина.

      -2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > DankoS 13 мая 2017, 19:37

      Я не слышал о травме Кокорина, но если Молло выпустили только по этой причине-это бездумность и упрямство Луческу-так играть нельзя. особенно когда команда борется за титул
      Кстати, и Кокорин и Нету вышли в конце матча.О какой травме Вы говорите?

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      Рейтинг: -5

      DankoS > ZENIT-59 14 мая 2017, 19:58

      В скандальном матче с Уралом на стадионе "Санкт-Петербург - Арена" в первом тайме ещё получил, и до матча с крыльями был в лазарете.

      -2
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      Рейтинг: +6309

      порт 13 мая 2017, 18:04

      И такое случается.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 мая 2017, 17:57

      Первый тайм за Зенитом.... Крылья имели массу моментов,которые проморгали.
      Вопрос--- почему Крылья,с довольно добротной игрой в "подвале" таблицы ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +549

      Жентус > acer2003 13 мая 2017, 18:38

      Потому что Крылья "добротно" смотрелись на фоне команды, которая на своем поле проигрывает Тереку. (P.S. Команде среднего, предевропейского уровня). И вот такой Зенит, который играет сейчас как середняк, а то и ниже в чемпионате страны, обыгрывает Крылья 3-1 и на его фоне Крылья лишь "добротно" смотрятся. А должны были либо в ничью играть, либо побеждать, вот что должны были делать Крылья, чтобы называться сейчас командой уровня РФПЛ.
      А Зениту надо Ивановича наконец заменить, это позорище.

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