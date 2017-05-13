Черчесов будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ювентус» и «Реал».

«Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за «Ювентус». Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы. Чтобы Буффон получил «Золотой мяч» – это соответствовало бы моим пожеланиям», – сказал Черчесов.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе в 21:45 по московскому времени.