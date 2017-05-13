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    Черчесов будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ювентус» и «Реал».

    «Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за «Ювентус». Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы. Чтобы Буффон получил «Золотой мяч» – это соответствовало бы моим пожеланиям», – сказал Черчесов.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 мая 2017, 13:24

      И я...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 11:19

      Победу Юве и Буффону в финале!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 мая 2017, 09:36

      за Буффона будут болеть многие

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