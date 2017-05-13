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    Клопп рад возвращению Старриджа в строй

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп счастлив, что нападающий его команды Даниэль Старридж восстановился от очередной травмы. Он имеет шансы выйти на поле в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом».

    «Я никогда не сомневался в Старридже. Вся команда чувствовала его отсутствие. Это не его вина, не моя вина – просто так складывалась ситуация.

    Я доверяю ему на все сто процентов. Он талантливый футболист и фантастический нападающий. Отличные новости, что теперь мы сможем на него рассчитывать. Три или четыре недели назад я еще не был уверен, что он восстановится до окончания сезона», – сказал Клопп.

    В текущем сезоне Старридж пять раз был в лазарете из-за травм, пропустив в общей сложности 82 дня.

    Источник: Goal.com

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    13.05.2017 09:03
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