Клопп рад возвращению Старриджа в строй

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп счастлив, что нападающий его команды Даниэль Старридж восстановился от очередной травмы. Он имеет шансы выйти на поле в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом».

«Я никогда не сомневался в Старридже. Вся команда чувствовала его отсутствие. Это не его вина, не моя вина – просто так складывалась ситуация.

Я доверяю ему на все сто процентов. Он талантливый футболист и фантастический нападающий. Отличные новости, что теперь мы сможем на него рассчитывать. Три или четыре недели назад я еще не был уверен, что он восстановится до окончания сезона», – сказал Клопп.

В текущем сезоне Старридж пять раз был в лазарете из-за травм, пропустив в общей сложности 82 дня.