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    Канте стал восьмым футболистом, выигрывавшим Премьер-лигу с двумя командами

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте благодаря победе в текущем чемпионате, стал двукратным чемпионом Англии. Француз стал восьмым футболистом, который побеждал в Премьер-лиге в составе двух разных команд. Напомним, что в прошлом сезоне Канте выиграл чемпионат Англии в составе «Лестера».

    Ранее подобного успеха добивались Карлос Тевес («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Хеннинг Берг («Блэкберн», «МЮ»), Коло Туре («Арсенал», «Манчестер Сити»), Николя Анелька («Арсенал», «Челси»), Гаэль Клиши («Арсенал», «Манчестер Сити») и Роберт Хут («Челси», «Лестер»).

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 07:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:13

      МС знал где закупаться.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 мая 2017, 08:24

      очень хорош
      очень
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      0
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