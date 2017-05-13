Титов поздравил Федуна с чемпионством

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов готов пожать руку владельцу столичного клуба Леониду Федуну. По его словам, в чемпионстве команды в текущем сезоне есть его большая заслуга.

– А вас лично заставила улыбнуться самоирония Леонида Арнольдовича, когда он сказал, что больше не является «Нольтрофеичем»?

– Леонид Арнольдович человек с юмором. Нисколько не удивился его фразе. Он все воспринимает более чем адекватно.

– Дмитрий Аленичев через месяц после своего увольнения в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы пожать руку Федуну и поблагодарить за приглашение на тренерский мостик. У вас такое же желание?

– С удовольствием бы это сделал. Но прежде всего хочется его поздравить с золотом. А то уже какие-то ярлыки на него нацепили… Наконец-то он стал чемпионом. Большая заслуга Арнольдовича в победе «Спартака»!