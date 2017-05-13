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    Титов поздравил Федуна с чемпионством

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов готов пожать руку владельцу столичного клуба Леониду Федуну. По его словам, в чемпионстве команды в текущем сезоне есть его большая заслуга.

    – А вас лично заставила улыбнуться самоирония Леонида Арнольдовича, когда он сказал, что больше не является «Нольтрофеичем»?

    – Леонид Арнольдович человек с юмором. Нисколько не удивился его фразе. Он все воспринимает более чем адекватно.

    – Дмитрий Аленичев через месяц после своего увольнения в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы пожать руку Федуну и поблагодарить за приглашение на тренерский мостик. У вас такое же желание?

    – С удовольствием бы это сделал. Но прежде всего хочется его поздравить с золотом. А то уже какие-то ярлыки на него нацепили… Наконец-то он стал чемпионом. Большая заслуга Арнольдовича в победе «Спартака»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 мая 2017, 10:21

      Подучатся наберутся опыта во 2-3лиге. Может быть доверят Талалаев в Тамбове уже дал результат-можно расти выше.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 09:14

      Спасибо Егорушка!!!!!! Ты в крови спартаковец!!!!!!! Настоящий патриот Спартака!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 13 мая 2017, 08:54

      егорка

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