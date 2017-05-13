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    Федун хочет, чтобы Промес остался в «Спартаке»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем желании сохранить полузащитника команды Квинси Промеса на следующий сезон. Но, по его словам, футболист может сменить команду, если будут выплачены отступные, прописанные в его контракте.

    Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    – Что будет с лидером команды Квинси Промесом? Он не уйдет?

    – Вы уверены, что будете жить в ближайшие пять лет?

    – Хотелось бы.

    – Вот я примерно так же отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы, чтобы остался. Причем не вижу причин, по которым голландец должен уйти. Сегодня Квинси – наш самый высокооплачиваемый футболист, забил много голов и получит свои бешеные бонусы, он счастлив в команде. При этом видит пример других ребят, которые рано уехали, например, в Англию, и вернулись оттуда ни с чем. Для Промеса сейчас важно успешно выступить в Лиге чемпионов. После этого, через год, он, возможно, уйдет. И то не факт.

    – Сколько должны предложить за Квинси сейчас, чтобы вы с ним расстались?

    – У него в договоре записана фиксированная выкупная цена. Очень высокая.

    – 30 миллионов?

    – Больше. Если ее предложат – ничего не сделаешь. Это контракт.

    – Цена для всех одинаковая или для Китая еще выше?

    – В два раза. Это большая сумма. Но главное, чтобы сам футболист хотел сменить клуб. А он не хочет.

    – Он вам об этом говорил?

    – Конечно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 06:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 10:29

      Контракт есть контракт,пусть засветится в Лиге Чемпионов-подорожает-потом т думайте,вы его купили,вам и продавать как вам угодно,те дорого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 мая 2017, 09:50

      Арнольдыч, молодца !!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 09:31

      хотя бы ещё на годик, а там пусть сам решает без баснословных предложений, если сам решит, тогда удачи, а так пусть остаётся в спартаке навсегда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 мая 2017, 09:09

      мы тоже хотим.хотя бы лигу чемпионов отыграл за нас

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 13 мая 2017, 08:48

      Мы все ждем лигу чемпионов,и там Антошка должен показать свой класс,думаю годик еще поиграет в спартаке!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 06:59

      Дай то Бог-пусть остается

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 мая 2017, 06:41

      Квинси нужен команде!

      3
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