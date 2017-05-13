Федун хочет, чтобы Промес остался в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем желании сохранить полузащитника команды Квинси Промеса на следующий сезон. Но, по его словам, футболист может сменить команду, если будут выплачены отступные, прописанные в его контракте.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

– Что будет с лидером команды Квинси Промесом? Он не уйдет?

– Вы уверены, что будете жить в ближайшие пять лет?

– Хотелось бы.

– Вот я примерно так же отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы, чтобы остался. Причем не вижу причин, по которым голландец должен уйти. Сегодня Квинси – наш самый высокооплачиваемый футболист, забил много голов и получит свои бешеные бонусы, он счастлив в команде. При этом видит пример других ребят, которые рано уехали, например, в Англию, и вернулись оттуда ни с чем. Для Промеса сейчас важно успешно выступить в Лиге чемпионов. После этого, через год, он, возможно, уйдет. И то не факт.

– Сколько должны предложить за Квинси сейчас, чтобы вы с ним расстались?

– У него в договоре записана фиксированная выкупная цена. Очень высокая.

– 30 миллионов?

– Больше. Если ее предложат – ничего не сделаешь. Это контракт.

– Цена для всех одинаковая или для Китая еще выше?

– В два раза. Это большая сумма. Но главное, чтобы сам футболист хотел сменить клуб. А он не хочет.

– Он вам об этом говорил?

– Конечно.