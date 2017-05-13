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Федун хочет, чтобы Промес остался в «Спартаке»

13 мая 2017, 06:11
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем желании сохранить полузащитника команды Квинси Промеса на следующий сезон. Но, по его словам, футболист может сменить команду, если будут выплачены отступные, прописанные в его контракте.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

– Что будет с лидером команды Квинси Промесом? Он не уйдет?

– Вы уверены, что будете жить в ближайшие пять лет?

– Хотелось бы.

– Вот я примерно так же отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы, чтобы остался. Причем не вижу причин, по которым голландец должен уйти. Сегодня Квинси – наш самый высокооплачиваемый футболист, забил много голов и получит свои бешеные бонусы, он счастлив в команде. При этом видит пример других ребят, которые рано уехали, например, в Англию, и вернулись оттуда ни с чем. Для Промеса сейчас важно успешно выступить в Лиге чемпионов. После этого, через год, он, возможно, уйдет. И то не факт.

– Сколько должны предложить за Квинси сейчас, чтобы вы с ним расстались?

– У него в договоре записана фиксированная выкупная цена. Очень высокая.

– 30 миллионов?

– Больше. Если ее предложат – ничего не сделаешь. Это контракт.

– Цена для всех одинаковая или для Китая еще выше?

– В два раза. Это большая сумма. Но главное, чтобы сам футболист хотел сменить клуб. А он не хочет.

– Он вам об этом говорил?

– Конечно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Опорник84
1494646913
Квинси нужен команде!
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Диктор
1494647944
Дай то Бог-пусть остается
Ответить
VASoMeat
1494654494
Мы все ждем лигу чемпионов,и там Антошка должен показать свой класс,думаю годик еще поиграет в спартаке!
Ответить
спартак спартаков1
1494655785
мы тоже хотим.хотя бы лигу чемпионов отыграл за нас
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NEON-SM
1494657088
хотя бы ещё на годик, а там пусть сам решает без баснословных предложений, если сам решит, тогда удачи, а так пусть остаётся в спартаке навсегда
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VVM1964
1494657340
ЭТО ХОРОШО , ЧТО ПОКА ВСЕХ ВСЕ УСТРАИВАЕТ , В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ЧТО БЫ КВИНСИ ЭТОТ ГОД ИГРАЛ В СПАРТАКЕ , А ТАМ ПОСМОТРИМ .
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батог
1494658232
Арнольдыч, молодца !!!!!!
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Mahone
1494660572
Контракт есть контракт,пусть засветится в Лиге Чемпионов-подорожает-потом т думайте,вы его купили,вам и продавать как вам угодно,те дорого
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