Источник: Верратти готов перейти в «Баварию»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти открыт для продолжения карьеры в «Баварии», сообщает немецкое издание Bild. Согласно источнику, мюнхенский клуб рассчитывает заполучить 24-летнего итальянца за 60 миллионов евро. За такую же сумму немецкий клуб планирует усилиться форвардом «Арсенала» Алексисом Санчесом.

В нынешнем сезоне Верратти забил три гола и отдал семь голевых передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. Команда Унаи Эмери занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее Верратти был замечен в Монако вместе со своим агентом.