Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Верратти готов перейти в «Баварию»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти открыт для продолжения карьеры в «Баварии», сообщает немецкое издание Bild. Согласно источнику, мюнхенский клуб рассчитывает заполучить 24-летнего итальянца за 60 миллионов евро. За такую же сумму немецкий клуб планирует усилиться форвардом «Арсенала» Алексисом Санчесом.

    В нынешнем сезоне Верратти забил три гола и отдал семь голевых передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. Команда Унаи Эмери занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Ранее Верратти был замечен в Монако вместе со своим агентом.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 мая 2017, 06:26

      А готова ли Бавария платить ему зарплату как в ПСЖ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11