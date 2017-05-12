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  • Гончаренко: «Думаю, болельщикам понравилось то, что мы делали в матче против «Арсенала»

Гончаренко: «Думаю, болельщикам понравилось то, что мы делали в матче против «Арсенала»

12 мая 2017, 21:45
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в рамках встречи 28-го тура РФПЛ.

«Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю, то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну, и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны. Чалов (оформил дубль, был заменен на 67-й минуте – прим. «Бомбардира»)? Ничего серьeзного у него нет. Большой объeм работы проделал. Он ещe молодой, и 90 минут в таком режиме ещe не готов играть», – сказал специалист.

Московский клуб набрал 56 очков и сохранил вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Forge
1494615310
Арсеналу не понравилась только игра .
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вместе с ЦСКА
1494615348
счет бы покрупнее=)
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RUSARM
1494615783
Могли и 6-0 выиграть,но- счет на табло и три очка в таблицу!!!
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Nerlinger
1494650307
Против пятаков бы так сыграли, А так нашёл чем гордиться!!!
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Артур Останков
1494681423
Да, действительно, ЦСКА вчера очень порадовал и игрой, и настроем (высочайший прессинг, владение мячом более 70%), и, конечно же, результатом! Скажем прямо, вчера у "Арсенала" не было шансов!!!
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