Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «Думаю, болельщикам понравилось то, что мы делали в матче против «Арсенала»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в рамках встречи 28-го тура РФПЛ.

    «Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю, то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну, и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны. Чалов (оформил дубль, был заменен на 67-й минуте – прим. «Бомбардира»)? Ничего серьeзного у него нет. Большой объeм работы проделал. Он ещe молодой, и 90 минут в таком режиме ещe не готов играть», – сказал специалист.

    Московский клуб набрал 56 очков и сохранил вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Артур Останков 13 мая 2017, 16:17

      Да, действительно, ЦСКА вчера очень порадовал и игрой, и настроем (высочайший прессинг, владение мячом более 70%), и, конечно же, результатом! Скажем прямо, вчера у "Арсенала" не было шансов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 мая 2017, 07:38

      Против пятаков бы так сыграли, А так нашёл чем гордиться!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 мая 2017, 22:03

      Могли и 6-0 выиграть,но- счет на табло и три очка в таблицу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 мая 2017, 21:55

      счет бы покрупнее=)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 12 мая 2017, 21:55

      Арсеналу не понравилась только игра .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11