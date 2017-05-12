Гончаренко: «Думаю, болельщикам понравилось то, что мы делали в матче против «Арсенала»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в рамках встречи 28-го тура РФПЛ.

«Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю, то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну, и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны. Чалов (оформил дубль, был заменен на 67-й минуте – прим. «Бомбардира»)? Ничего серьeзного у него нет. Большой объeм работы проделал. Он ещe молодой, и 90 минут в таком режиме ещe не готов играть», – сказал специалист.

Московский клуб набрал 56 очков и сохранил вторую строчку в турнирной таблице.