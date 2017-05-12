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    Васин, Чалов и Витиньо – в стартовом составе ЦСКА на матч с тульским «Арсеналом»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 28-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала».

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

    Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов, Расич.

    Запасные: Березин, Левашов, Ершов, Иванов, Григалава, Хагуш, Буранов, Берхамов, Денисов, Стеклов, Аджоев, Шевченко.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    12.05.2017 18:17
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