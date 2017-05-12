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    Гаджиев: «В матче со «Спартаком» должно быть красивое зрелище»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». По мнению Гаджиева, встреча должна получиться очень красивой для болельщиков.

    Напомним, что «Спартак» уже гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

    «Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на «Амкар» смотреть.

    Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего, кроме чести, как говорится», – сказал Гаджиев.

    Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.05.2017 16:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2017, 21:07

      - не знаю, как по части "зрелища", но матч будет не простой! Главное - обойтись без травм!, но при этом показать чемпионскую игру!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:18

      Многие Спартаковцы говорили про максимум очков в оставшихся играх, будем смотреть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 мая 2017, 18:36

      счет будет 2:2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 12 мая 2017, 17:33

      Даёшь 70 очков!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > datura 12 мая 2017, 18:22

      Да! Нас устроит только 70!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 16:22

      Мы все надеемся на это,открытый футбол,терять нечего обоим командам-цели выполнены,думаю и надеюсь получить наслаждение от игры

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 мая 2017, 16:19

      Тоже надеюсь на это

      4
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