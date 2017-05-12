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  • Гаджиев: «В матче со «Спартаком» должно быть красивое зрелище»

Гаджиев: «В матче со «Спартаком» должно быть красивое зрелище»

12 мая 2017, 16:11
7

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». По мнению Гаджиева, встреча должна получиться очень красивой для болельщиков.

Напомним, что «Спартак» уже гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

«Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на «Амкар» смотреть.

Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего, кроме чести, как говорится», – сказал Гаджиев.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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Decorhome
1494595171
Тоже надеюсь на это
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Mahone
1494595321
Мы все надеемся на это,открытый футбол,терять нечего обоим командам-цели выполнены,думаю и надеюсь получить наслаждение от игры
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datura
1494599596
Даёшь 70 очков!!!
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Decorhome
1494603386
счет будет 2:2
Ответить
Д Альбертини
1494609539
Многие Спартаковцы говорили про максимум очков в оставшихся играх, будем смотреть)
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кеша_КБ
1494612437
- не знаю, как по части "зрелища", но матч будет не простой! Главное - обойтись без травм!, но при этом показать чемпионскую игру!
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