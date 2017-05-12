Гаджиев: «В матче со «Спартаком» должно быть красивое зрелище»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура чемпионата России со «Спартаком». По мнению Гаджиева, встреча должна получиться очень красивой для болельщиков.

Напомним, что «Спартак» уже гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

«Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на «Амкар» смотреть.

Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего, кроме чести, как говорится», – сказал Гаджиев.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени.