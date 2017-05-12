Молодежное первенство. «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов»

В матче 28-го тура молодежного первенства России «Крылья Советов» в родных стенах потерпели поражение от «Зенита» – 0:2.
После этого результата петербуржцы имеют на своем счету 54 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице. Самарская команда располагается на девятом месте с 32 баллами.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур
Крылья Советов (мол.) – Зенит (мол.) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Киселев, 22 (в свои ворота); 0:2 – Крапухин, 56.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру