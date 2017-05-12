Бывший игрок «Зенита»: «На поле «Крестовского» сложно играть в футбол»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о переносе домашнего матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» со стадиона «Крестовский» на «Петровский». Стрепетов считает решение правильным, поскольку на новой арене сложно играть в футбол из-за плохого поля.

«Решение о переносе матча – правильное. На таком поле, как на «Крестовском», сложно играть в футбол. Руководство «Зенита» рассчитывает, что газон сможет схватиться. Будем в это верить. Но проблема там не только в газоне. Само поле рыхлое, на нем много кочек. Если в начале матча оно еще более-менее, то через 15 минут вылезают все проблемы.

Сложно отдать передачу, сложно ускориться. У футболистов просто ноги застревают в грунте. Конечно, если в течение месяца удастся привести все в порядок, прекрасно. Но я бы закупил вообще новый газон где-нибудь в Англии или Голландии. Стадион – прекрасный, и поле должно ему соответствовать, это же самая важная его часть. Здесь уже нельзя жалеть денег», – сказал Стрепетов.