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  • Бывший игрок «Зенита»: «На поле «Крестовского» сложно играть в футбол»

Бывший игрок «Зенита»: «На поле «Крестовского» сложно играть в футбол»

12 мая 2017, 15:14
10

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о переносе домашнего матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» со стадиона «Крестовский» на «Петровский». Стрепетов считает решение правильным, поскольку на новой арене сложно играть в футбол из-за плохого поля.

«Решение о переносе матча – правильное. На таком поле, как на «Крестовском», сложно играть в футбол. Руководство «Зенита» рассчитывает, что газон сможет схватиться. Будем в это верить. Но проблема там не только в газоне. Само поле рыхлое, на нем много кочек. Если в начале матча оно еще более-менее, то через 15 минут вылезают все проблемы.

Сложно отдать передачу, сложно ускориться. У футболистов просто ноги застревают в грунте. Конечно, если в течение месяца удастся привести все в порядок, прекрасно. Но я бы закупил вообще новый газон где-нибудь в Англии или Голландии. Стадион – прекрасный, и поле должно ему соответствовать, это же самая важная его часть. Здесь уже нельзя жалеть денег», – сказал Стрепетов.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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Dazdraper
1494592563
А то до этого прям жалели деньги =D
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kykyi
1494593321
В Англии или Голландии, а как на счет импортозамещения, слабо? Только по тв трындеть спецы.
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subbotaspartak
1494593355
Газпром за бабки пусть у Манчестера газон скатает, А у себя раскатает.
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APchelov
1494595767
Опозоримся мы с этим газоном, как на играх доброй воли в 94-м с мутной болотного цвета водой в бассейне СКА
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Psih86
1494595952
Столько бабла вложили,то есть спиз..ли,а стадион худший:),уже Спартак,ЦСКА,Краснодар играют давно и поле в порядке и денег вложенно на много меньше,а в Краснодаре я был там,так вообще в сто раз лучше Крестоноского:-),пусть Галицкому позвонят и спросят как нужно строить стадион!!!
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Garrincha58
1494596542
а им сейчас на любом газоне сложно играть
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Cipolino
1494596864
Вот пусть Стрепетов и купит новый газон,если такой умный,или арендует бахчу в колхозе Ильича.
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nik55
1494598979
будет большая теплица
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Тазит
1494603839
Здесь уже нельзя жалеть денег», – сказал Стрепетов!!! Конгениально!
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sochi-2013
1494614752
Миллиардом больше, или двумя- уже никого не удивляет. Кто-то еще одну квартиру или виллу купит.
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