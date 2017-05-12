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    Бывший игрок «Зенита»: «На поле «Крестовского» сложно играть в футбол»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о переносе домашнего матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» со стадиона «Крестовский» на «Петровский». Стрепетов считает решение правильным, поскольку на новой арене сложно играть в футбол из-за плохого поля.

    «Решение о переносе матча – правильное. На таком поле, как на «Крестовском», сложно играть в футбол. Руководство «Зенита» рассчитывает, что газон сможет схватиться. Будем в это верить. Но проблема там не только в газоне. Само поле рыхлое, на нем много кочек. Если в начале матча оно еще более-менее, то через 15 минут вылезают все проблемы.

    Сложно отдать передачу, сложно ускориться. У футболистов просто ноги застревают в грунте. Конечно, если в течение месяца удастся привести все в порядок, прекрасно. Но я бы закупил вообще новый газон где-нибудь в Англии или Голландии. Стадион – прекрасный, и поле должно ему соответствовать, это же самая важная его часть. Здесь уже нельзя жалеть денег», – сказал Стрепетов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    12.05.2017 15:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 12 мая 2017, 21:45

      Миллиардом больше, или двумя- уже никого не удивляет. Кто-то еще одну квартиру или виллу купит.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 мая 2017, 18:43

      Здесь уже нельзя жалеть денег», – сказал Стрепетов!!!
      Конгениально!

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 12 мая 2017, 17:22

      будет большая теплица

      1
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 12 мая 2017, 16:47

      Вот пусть Стрепетов и купит новый газон,если такой умный,или арендует бахчу в колхозе Ильича.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 16:42

      а им сейчас на любом газоне сложно играть

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 мая 2017, 16:32

      Столько бабла вложили,то есть спиз..ли,а стадион худший:),уже Спартак,ЦСКА,Краснодар играют давно и поле в порядке и денег вложенно на много меньше,а в Краснодаре я был там,так вообще в сто раз лучше Крестоноского:-),пусть Галицкому позвонят и спросят как нужно строить стадион!!!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 16:29

      Опозоримся мы с этим газоном, как на играх доброй воли в 94-м с мутной болотного цвета водой в бассейне СКА

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 мая 2017, 15:49

      Газпром за бабки пусть у Манчестера газон скатает,
      А у себя раскатает.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 мая 2017, 15:48

      В Англии или Голландии, а как на счет импортозамещения, слабо? Только по тв трындеть спецы.

      3
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 12 мая 2017, 15:36

      А то до этого прям жалели деньги =D

      4
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