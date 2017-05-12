Грасия: «Рубин» постарается справиться с сильными сторонами «Ростова»

Удачи!
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Напомним, встреча между командами пройдет 14 мая в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
– Матч первого круга с «Ростовом» закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?
– Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи «Ростова», то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова».
– Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.
– Да, я это знаю.
– Для вас это дополнительная мотивация?
– Я понимаю, что Бердыев долго руководил «Рубином», но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.
– Что поменялось в команде после двух побед подряд?
– Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.
– Вам лично стало легче?
– Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами