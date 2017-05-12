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  • Грасия: «Рубин» постарается справиться с сильными сторонами «Ростова»

Грасия: «Рубин» постарается справиться с сильными сторонами «Ростова»

12 мая 2017, 14:37
5

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Напомним, встреча между командами пройдет 14 мая в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Матч первого круга с «Ростовом» закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?

– Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи «Ростова», то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова».

– Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.

– Да, я это знаю.

– Для вас это дополнительная мотивация?

– Я понимаю, что Бердыев долго руководил «Рубином», но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.

– Что поменялось в команде после двух побед подряд?

– Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.

– Вам лично стало легче?

– Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Грасия Хави
Комментарии (5)
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Mahone
1494589896
Ростов победит,Рубин принципиальный соперник для Бердыева!!!!!!
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eleng
1494593559
Справьтесь со своими слабыми сторонами сначала, при таком составе и тренерском штабе - такая нестабильность...
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vgarakh
1494595470
Ростов победит, в этом нет сомнений!!!
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евгений сергеевичч
1494598494
постарается но не чего не получится
Ответить
rubinovyi2
1494648879
Удачи!
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