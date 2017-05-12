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    Грасия: «Рубин» постарается справиться с сильными сторонами «Ростова»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от гостевого матча 28-го тура чемпионата России с «Ростовом».

    Напомним, встреча между командами пройдет 14 мая в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Матч первого круга с «Ростовом» закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?

    – Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи «Ростова», то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова».

    – Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.

    – Да, я это знаю.

    – Для вас это дополнительная мотивация?

    – Я понимаю, что Бердыев долго руководил «Рубином», но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.

    – Что поменялось в команде после двух побед подряд?

    – Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.

    – Вам лично стало легче?

    – Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами

    Источник: БИЗНЕС Online

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    12.05.2017 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 мая 2017, 07:14

      Удачи!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 12 мая 2017, 17:14

      постарается но не чего не получится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 мая 2017, 16:24

      Ростов победит, в этом нет сомнений!!!

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 12 мая 2017, 15:52

      Справьтесь со своими слабыми сторонами сначала, при таком составе и тренерском штабе - такая нестабильность...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 14:51

      Ростов победит,Рубин принципиальный соперник для Бердыева!!!!!!

      3
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