Балотелли получал дополнительный миллион в «Ливерпуле» за хорошее поведение

В «Ливерпуле» хотели избежать удалений и агрессивного поведения на поле форварда сборной Италии Марио Балотелли. Поэтому в его контракте был прописан бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов на тот случай, если тот избежит трех удалений в течение сезона.

«Если за сезон Балотелли не был удален с поля три или более раз за агрессивное поведение, плевки, нецензурные или оскорбительные выражения и/или жесты, тогда 30 июня ему выплачивается бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов», – говорится в книге «Football Leaks: The Dirty Business of Football».

Напомним, что Балотелли перешел в «Ливерпуль» из «Милана» в 2014 году. Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов. За английский клуб форвард провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча. Он получил семь желтых карточек, но ни разу не был удален.