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    Балотелли получал дополнительный миллион в «Ливерпуле» за хорошее поведение

    В «Ливерпуле» хотели избежать удалений и агрессивного поведения на поле форварда сборной Италии Марио Балотелли. Поэтому в его контракте был прописан бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов на тот случай, если тот избежит трех удалений в течение сезона.

    «Если за сезон Балотелли не был удален с поля три или более раз за агрессивное поведение, плевки, нецензурные или оскорбительные выражения и/или жесты, тогда 30 июня ему выплачивается бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов», – говорится в книге «Football Leaks: The Dirty Business of Football».

    Напомним, что Балотелли перешел в «Ливерпуль» из «Милана» в 2014 году. Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов. За английский клуб форвард провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча. Он получил семь желтых карточек, но ни разу не был удален.

    Источник: Daily Mail

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    12.05.2017 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 09:52

      Удивительно, что такой клуб как Ливерпуль плясал под его дудку, добавляя в контракт нефутбольные аспекты.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:50

      Я бы тоже такой контракт заключил... Можно всю дорогу на лавке, можно даже в заявку не включать. Можно даже не платить "основную зарплату", если не выйду ни разу на поле. Просто миллион за то, что ни в кого не плюну - и по рукам.

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