Моуринью: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление перед финалом, а «МЮ» проведет за это время три матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1). Напомним, что в первой игре «красные дьяволы» победили со счетом 1:0.

Таким образом, «МЮ» вышел в финал турнира, где сыграет 24 мая с «Аяксом», который оказался сильнее «Лиона».

«Нам никак не удается убивать интригу в матче, реализовывать свои моменты. Исход противостояния был неясен до самого конца. «Манчестер Юнайтед» было очень тяжело. Рад, что парни справились с этим. Они молодцы.

Я буду очень счастлив, если мы выиграем Лигу Европы. Но с «Аяксом» будет очень сложно. У них молодая и сильная команда. Чемпионат Голландии завершится в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление и подготовку. Мы же за это время проведем три матча», – отметил Моуринью.