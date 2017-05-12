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    Моуринью: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление перед финалом, а «МЮ» проведет за это время три матча»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1). Напомним, что в первой игре «красные дьяволы» победили со счетом 1:0.

    Таким образом, «МЮ» вышел в финал турнира, где сыграет 24 мая с «Аяксом», который оказался сильнее «Лиона».

    «Нам никак не удается убивать интригу в матче, реализовывать свои моменты. Исход противостояния был неясен до самого конца. «Манчестер Юнайтед» было очень тяжело. Рад, что парни справились с этим. Они молодцы.

    Я буду очень счастлив, если мы выиграем Лигу Европы. Но с «Аяксом» будет очень сложно. У них молодая и сильная команда. Чемпионат Голландии завершится в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление и подготовку. Мы же за это время проведем три матча», – отметил Моуринью.

    Источник: BBC

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    12.05.2017 01:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +214

      Yurini 24 мая 2017, 17:21

      Как всегда Моуриньо плачется про то что у него мало времени вне зависимости с кем он играет! кпц вообще опускается с возрастом

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 12 мая 2017, 21:11

      Мауру можно возглавить к примеру Торпедо Армавир. Ну или ФК Калугу... Там стабильно матчи идут, даже реже чем раз в неделю... Работать будет меньше и уставать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > AZ 12 мая 2017, 22:44

      Ага, вечно жалуется.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:40

      Пускай Аякс победит . Он заслужил , а Мауру пора уже опуститься на землю от своей звездности . Вчерашний матч - ну просто мучение МЮ .

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 мая 2017, 11:06

      Вот будет прикол, если не выиграют ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 10:48

      Маур не уподобляйся Плаческу!

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 12 мая 2017, 10:14

      Нужно было сразу от АЕКа слетать, чтобы потом не ныть про сложный календарь. Все крутые парни так делают. Авось тоже чемпионат бы выиграл :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 09:57

      Как он достал ныть.

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 12 мая 2017, 09:36

      Децл - Мои Слезы, Моя Печаль

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 12 мая 2017, 09:26

      Ну так выставляй резерв на оставшиеся матчи АПЛ и готовься к финалу. В чем проблема то...Все равно на 4 место уже не заберешься, а ниже 6 никак не опустишься. Участие в ЛЕ уже гарантировано на следующий год.

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус 12 мая 2017, 08:40

      Какие то недалекие людишки про нытика пишут и тп. А ведь правда черт возми
      Куда ФИФА смотрит?

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