Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление перед финалом, а «МЮ» проведет за это время три матча»

Моуринью: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление перед финалом, а «МЮ» проведет за это время три матча»

12 мая 2017, 01:08
25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:1). Напомним, что в первой игре «красные дьяволы» победили со счетом 1:0.

Таким образом, «МЮ» вышел в финал турнира, где сыграет 24 мая с «Аяксом», который оказался сильнее «Лиона».

«Нам никак не удается убивать интригу в матче, реализовывать свои моменты. Исход противостояния был неясен до самого конца. «Манчестер Юнайтед» было очень тяжело. Рад, что парни справились с этим. Они молодцы.

Я буду очень счастлив, если мы выиграем Лигу Европы. Но с «Аяксом» будет очень сложно. У них молодая и сильная команда. Чемпионат Голландии завершится в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление и подготовку. Мы же за это время проведем три матча», – отметил Моуринью.

Источник: BBC
Лига Европы Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Моуринью Жозе
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chesn0k
1494541093
значит, три матча будут сливать полурезервным составом)
Ответить
Ajax_Amsterdam
1494541672
до этого сезона считал его крутым спецом, но сук.. это нытьё под зае..ло!!!! выходи борись за титулы и сумашедшие контракты что имеешь .. утырок ты этакий!!!!!!! говна тебе на лопате а не титулы!!!! отбросом ты стал для меня маур, но это сугубо моё мнение!!!)))
Ответить
dzhanavar
1494541698
Жозе в своем амплуа)))
Ответить
igormaddog
1494547807
Всё нормально и три матча выиграют,и Аякс нагнут!!!МЮ возвращается!!!
Ответить
serglider
1494557911
Маур может всегда "слить" игры чемпионата АПЛ, что бы игроки подошли в оптимальной форме к финалу ЛЕ, за одно отличный повод проверить в деле ближайший резерв МЮ. Только в этом случае нужно будет стопудово выигрывать у Аякса... без вариантов!
Ответить
Томь вперёд
1494560010
Сдулся Маур!!! Когда он раньше пенял на календарь, что-то не припомню?!
Ответить
lexa52rusnnVOLGA
1494566668
красота будет если аякс выиграет
Ответить
Егориус
1494567657
Какие то недалекие людишки про нытика пишут и тп. А ведь правда черт возми Куда ФИФА смотрит?
Ответить
ItalianFootball
1494572222
Как он достал ныть.
Ответить
dok66
1494578401
Пускай Аякс победит . Он заслужил , а Мауру пора уже опуститься на землю от своей звездности . Вчерашний матч - ну просто мучение МЮ .
Ответить
Главные новости
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
4
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+