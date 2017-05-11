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    «Барселона» и «ПСЖ» заинтересованы в приобретении Мареза

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны» или «ПСЖ». По информации источника, оба клуба готовы приобрести 26-летнего алжирца, который, как сообщалось ранее, хочет покинуть английскую команду.

    Сумма возможного трансфера оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Марез провел за «Лестер» в АПЛ 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Daily Star

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    11.05.2017 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 мая 2017, 08:05

      Марез летом точно покинет Лестер.

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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 мая 2017, 17:41

      Канте оказался прав, а Марез просто потерял один год.

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