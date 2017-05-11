«Барселона» и «ПСЖ» заинтересованы в приобретении Мареза

Нападающий «Лестера» Рияд Марез во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны» или «ПСЖ». По информации источника, оба клуба готовы приобрести 26-летнего алжирца, который, как сообщалось ранее, хочет покинуть английскую команду.

Сумма возможного трансфера оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Марез провел за «Лестер» в АПЛ 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.