Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»

Нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно в скором времени может покинуть клуб из Самары. Как сообщил агент 25-летнего бельгийца Кристоф Энротай, в услугах его клиента заинтересованы команды из Италии и Испании.

«Останется ли Бруно в «Крыльях Советов»? Не могу пока сказать, отмечу лишь, что к Джанни проявляют интерес несколько клубов не из России.

Речь идет об испанском «Депортиво» и итальянском «Интере». Из РФПЛ никто по поводу Бруно не обращался», – сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бруно забил два гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.