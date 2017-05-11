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    Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»

    Нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно в скором времени может покинуть клуб из Самары. Как сообщил агент 25-летнего бельгийца Кристоф Энротай, в услугах его клиента заинтересованы команды из Италии и Испании.

    «Останется ли Бруно в «Крыльях Советов»? Не могу пока сказать, отмечу лишь, что к Джанни проявляют интерес несколько клубов не из России.

    Речь идет об испанском «Депортиво» и итальянском «Интере». Из РФПЛ никто по поводу Бруно не обращался», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Бруно забил два гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.05.2017 16:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 мая 2017, 00:55

      В одном матче забил и сразу в "Интер". Чего сразу не в "Барселону"? Махнулись бы на Месси, который с контрактом капризничает. Из Томска кого-нибудь на Криштиану выменяем.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Супермачо 12 мая 2017, 10:10

      Если серьезно к таким новостям относиться, то прикинем, что и в Интере и в Барсе он будет на полставки. Четные недели тащит Интер, нечетные недели - рвет Примеру)

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