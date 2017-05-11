Кокорин вернулся в общую группу «Зенита» и может сыграть с «Крыльями Советов»

Футболисты «Зенита» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Сообщается, что в общую группу сине-бело-голубых вернулся нападающий Александр Кокорин.

Напомним, что форвард пропустил из-за травмы три последних матча петербургской команды. Решение об участии форварда в поединке против самарцев тренерский штаб примет непосредственно перед игрой.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени.