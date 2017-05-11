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  • Кокорин вернулся в общую группу «Зенита» и может сыграть с «Крыльями Советов»

Кокорин вернулся в общую группу «Зенита» и может сыграть с «Крыльями Советов»

11 мая 2017, 14:16
13

Футболисты «Зенита» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Сообщается, что в общую группу сине-бело-голубых вернулся нападающий Александр Кокорин.

Напомним, что форвард пропустил из-за травмы три последних матча петербургской команды. Решение об участии форварда в поединке против самарцев тренерский штаб примет непосредственно перед игрой.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Кокорин Александр
Комментарии (13)
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segnetik
1494503597
Он ещё разве что-то может?
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Dgad
1494504226
Я уже и забыл про него,
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APchelov
1494505022
А, может, не надо? Глядишь, продуем ещё и крыльям. Тогда точно всем составом на исправительные работы
Ответить
Йогурт Мэн
1494507383
что с ним, что без него плакать остаётся
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Mahone
1494509584
Так много надежд подавал парень? А игрой не балует,плюс трамвы,удачи!!!!!!!
Ответить
Garrincha58
1494511045
самое плохое известие из стана питерцев
Ответить
OfaZavr
1494514565
Щя выйдет всех порвёт!)))
Ответить
dok66
1494516354
Выздоровел , и хорошо . А что касается игры - я вообще не понимаю , что он делает на поле . Отстой !
Ответить
Taps
1494517382
Уберите этого недоумка (в Турцию с Луческу) !
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Kokmarov
1494521076
Не дай бог в состав поставят, надо отдать его задаром куда-нибудь, в Луч например.
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