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    Кокорин вернулся в общую группу «Зенита» и может сыграть с «Крыльями Советов»

    Футболисты «Зенита» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Сообщается, что в общую группу сине-бело-голубых вернулся нападающий Александр Кокорин.

    Напомним, что форвард пропустил из-за травмы три последних матча петербургской команды. Решение об участии форварда в поединке против самарцев тренерский штаб примет непосредственно перед игрой.

    Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.05.2017 14:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 12 мая 2017, 02:10

      в Самаре от этой новости паника в команде))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:57

      ещё и КрыСам сольёмся(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 11 мая 2017, 19:44

      Не дай бог в состав поставят, надо отдать его задаром куда-нибудь, в Луч например.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 11 мая 2017, 18:43

      Уберите этого недоумка (в Турцию с Луческу) !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:25

      Выздоровел , и хорошо . А что касается игры - я вообще не понимаю , что он делает на поле . Отстой !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 17:56

      Щя выйдет всех порвёт!)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2017, 16:57

      самое плохое известие из стана питерцев

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 16:33

      Так много надежд подавал парень? А игрой не балует,плюс трамвы,удачи!!!!!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 11 мая 2017, 15:56

      что с ним, что без него
      плакать остаётся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      yellowbess 11 мая 2017, 15:43

      даже и не знаю, радоваться такому или нет...

      0
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