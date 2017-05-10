Источник: «Торино» и «Милан» обсудили трансфер Белотти

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петраки провел с представителями «Милана» переговоры касаемо продажи нападающего Андреа Белотти. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Milannews.it. Согласно источникам, в процессе сделки «россонери» рассчитывают сыграть на том, что главный кумиром 23-летнего Белотти в детстве был экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.

В нынешнем сезоне итальянец забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 35-ти играх всех турниров. После 35-ти туров Серии А туринский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. В контракте Белотти прописана сумма выкупа 100 миллионов евро, но она актуальна только для иностранных клубов.

В апреле «Бомбардир» писал о решении «Манчестер Юнайтед» заполучить нападающего.