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    Источник: «Торино» и «Милан» обсудили трансфер Белотти

    Спортивный директор «Торино» Джанлука Петраки провел с представителями «Милана» переговоры касаемо продажи нападающего Андреа Белотти. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Milannews.it. Согласно источникам, в процессе сделки «россонери» рассчитывают сыграть на том, что главный кумиром 23-летнего Белотти в детстве был экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.

    В нынешнем сезоне итальянец забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 35-ти играх всех турниров. После 35-ти туров Серии А туринский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. В контракте Белотти прописана сумма выкупа 100 миллионов евро, но она актуальна только для иностранных клубов.

    В апреле «Бомбардир» писал о решении «Манчестер Юнайтед» заполучить нападающего.

    Источник: Football Italia

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    10.05.2017 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 мая 2017, 23:45

      из него же легенду Торино собирались сделать.........

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