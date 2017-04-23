Источник: «Манчестер Юнайтед» окончательно решил купить Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти близок к тому, чтобы летом продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» окончательно решил приобрести 23-летнего форварда.

Однако манкунианцы должны будут заплатить отступные в размере 84 миллиона фунтов стерлингов, которые прописаны в новом контракте Белотти со своим клубом. При этом рыночная стоимость итальянца составляет 10 миллионов евро.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

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