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    Источник: «Манчестер Юнайтед» окончательно решил купить Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти близок к тому, чтобы летом продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» окончательно решил приобрести 23-летнего форварда.

    Однако манкунианцы должны будут заплатить отступные в размере 84 миллиона фунтов стерлингов, которые прописаны в новом контракте Белотти со своим клубом. При этом рыночная стоимость итальянца составляет 10 миллионов евро.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2017 07:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Just think 23 апреля 2017, 18:26

      Мю нужны зашитники нападаюших там достаточно

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Just think 23 апреля 2017, 23:00

      ну и кто там чистые нападающие? Ибра всё походу, остался Рэш, Руни и так и сяк, остальные вингеры и ЦАПы

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 апреля 2017, 12:10

      На замену ибре...ведь не факт что вернётся вообще

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      Рейтинг: +39

      xsdm 23 апреля 2017, 11:19

      Главное, чтоб не сдулся в новом чемпионате и не осел на скамейке

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