«Барселона» присматривается к Ройсу

«Барселона» может пополниться футболистом дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом, сообщает Mundo Deportivo. Игрок атакующей линии призван будет усилить мощь передней линии каталонцев. Известно, что скауты «Барселоны» уже давно следят за игрой футболиста сборной Германии.

В текущем сезоне Ройс принял участие в 15 играх, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Самым большим минусом немца считается его травмоопасность. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Манчестер Юнайтед».