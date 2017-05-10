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    «Барселона» присматривается к Ройсу

    «Барселона» может пополниться футболистом дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом, сообщает Mundo Deportivo. Игрок атакующей линии призван будет усилить мощь передней линии каталонцев. Известно, что скауты «Барселоны» уже давно следят за игрой футболиста сборной Германии.

    В текущем сезоне Ройс принял участие в 15 играх, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Самым большим минусом немца считается его травмоопасность. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Joke565 10 мая 2017, 20:45

      И на какой же позиции будет играть Ройс?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 10 мая 2017, 17:00

      Для прессы - Ройс, по факту Дембеле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2017, 15:34

      Он стеклянный, будет больше сидеть чем играть.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 10 мая 2017, 13:04

      Вот сюда Ройс подойдет

      0
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