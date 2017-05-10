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«Барселона» присматривается к Ройсу

10 мая 2017, 09:07
4

«Барселона» может пополниться футболистом дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом, сообщает Mundo Deportivo. Игрок атакующей линии призван будет усилить мощь передней линии каталонцев. Известно, что скауты «Барселоны» уже давно следят за игрой футболиста сборной Германии.

В текущем сезоне Ройс принял участие в 15 играх, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Самым большим минусом немца считается его травмоопасность. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Манчестер Юнайтед».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Испания. Примера Трансферы Боруссия Д Барселона Ройс Марко
Комментарии (4)
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levon_man
1494410694
Вот сюда Ройс подойдет
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Павел Буре
1494419689
Он стеклянный, будет больше сидеть чем играть.
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Rivaldo88
1494424848
Для прессы - Ройс, по факту Дембеле
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Joke565
1494438358
И на какой же позиции будет играть Ройс?
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