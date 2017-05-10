Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар: «Не зря говорят, что Месси – с другой планеты»

    Нападающий «Барселоны» Неймар верит, что руководство каталонского клуба сохранит в составе команды Лионеля Месси. По его словам, он фантастический игрок, которого нельзя терять.

    «Я играю с Месси уже четвертый год. И каждый день я могу чему-то у него научиться – начиная с того, как бить по мячу, и заканчивая тем, как не терять концентрацию во время матчей… Не зря говорят, что Месси – с другой планеты.

    Надеюсь, что он продлит контракт с клубом. Хочется верить, что руководство «Барселоны» работает над тем, чтобы Лео продолжал играть здесь», – сказал Неймар.

    Напомним, что действующий контракт Месси рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Dadaev_209 10 мая 2017, 19:14

      Неймарица рех1ула цуда нахъ киналго

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 мая 2017, 11:59

      Он правда инопланетянин)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 10:23

      А по моему все футболистам надо поучиться у Месси!!!!!!!!!! Талантище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 мая 2017, 08:06

      Месси должен играть в Барсе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Александр ЗА 10 мая 2017, 13:53

      а в другом клубе он будет обычным средняком. Потому что нигде весь клуб на него не будет играть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 мая 2017, 07:47

      Таких футболистов можно пересчитать на пальцах одной руки)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 10 мая 2017, 07:11

      Учись Парень, таких как Месси больше не будет....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11