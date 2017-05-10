Неймар: «Не зря говорят, что Месси – с другой планеты»

Нападающий «Барселоны» Неймар верит, что руководство каталонского клуба сохранит в составе команды Лионеля Месси. По его словам, он фантастический игрок, которого нельзя терять.

«Я играю с Месси уже четвертый год. И каждый день я могу чему-то у него научиться – начиная с того, как бить по мячу, и заканчивая тем, как не терять концентрацию во время матчей… Не зря говорят, что Месси – с другой планеты.

Надеюсь, что он продлит контракт с клубом. Хочется верить, что руководство «Барселоны» работает над тем, чтобы Лео продолжал играть здесь», – сказал Неймар.

Напомним, что действующий контракт Месси рассчитан до лета 2018 года.