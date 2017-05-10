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    Буффон – третий по возрасту финалист в истории Лиги чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал третьим среди самых возрастных игроков, пробившихся в финал Лиги чемпионов. Старше него только Дзофф и Эдвин ван дер Сар. Эти игроки выступали в финале Кубка чемпионов и Лиги чемпионов в 1983 и 2011 годах.

    Если Буффон выиграет турнир, то станет самым возрастным победителем Лиги чемпионов. Сейчас таковым является бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, побеждавший в 2007 году.

    Напомним, в двухматчевом противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов «Ювентус» одолел «Монако» с общим счетом 4:1.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 00:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 10 мая 2017, 12:26

      Удачи Буффону!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2017, 10:13

      будет настоящий финал битва титанов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 мая 2017, 08:41

      Макаронно-итальянские воротчики вообще самые ,,живучие,,
      Есть ,конечно,исключения как Лев Яшин ,закончил в 42 года
      И англичанин Шилтон ,тоже за 40,
      но самая потеха , что Juventus в принципе связано с молодостью,
      так вот бы сб.России ,образца 2008 года ,сохранить эту молодость для 2018 года и проблем не было б .....и Дзюб и Кокориных и Мамаевых запеленатые в миллионное бабло с одной извилиной в кочане!
      А Ювентусу удачи в финале!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 10 мая 2017, 08:15

      Forza Italia! Forza Squadra Azzurra!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > datura 10 мая 2017, 12:42

      Вообще не к месту, но согласен!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 10 мая 2017, 07:08

      Буфон должен стать чемпионом.. он этого как никто заслужил

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 мая 2017, 06:32

      Вперёд, Буффон!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 мая 2017, 05:55

      Успеха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 мая 2017, 05:20

      Достойнейший вратарь, судьба должна наконец наградить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 10 мая 2017, 05:20

      Буффон лучший

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 мая 2017, 04:52

      УЕФА все сделает для победы Буффон.

      1
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