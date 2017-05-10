Буффон – третий по возрасту финалист в истории Лиги чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал третьим среди самых возрастных игроков, пробившихся в финал Лиги чемпионов. Старше него только Дзофф и Эдвин ван дер Сар. Эти игроки выступали в финале Кубка чемпионов и Лиги чемпионов в 1983 и 2011 годах.

Если Буффон выиграет турнир, то станет самым возрастным победителем Лиги чемпионов. Сейчас таковым является бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, побеждавший в 2007 году.

Напомним, в двухматчевом противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов «Ювентус» одолел «Монако» с общим счетом 4:1.

«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ