Буффон: «В Лиге чемпионов важна только победа в финале»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече против «Монако» его команда добилась победы со счетом 2:1.

«Сам по себе выход в финал ничего не значит. В Лиге чемпионов важна лишь победа в решающем матче», – сказал Буффон.

Напомним, для Буффона предстоящий финал станет уже третьим в карьере. До этого он дважды проигрывал в главном матче.

«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ