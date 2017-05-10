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    Буффон: «В Лиге чемпионов важна только победа в финале»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече против «Монако» его команда добилась победы со счетом 2:1.

    «Сам по себе выход в финал ничего не значит. В Лиге чемпионов важна лишь победа в решающем матче», – сказал Буффон.

    Напомним, для Буффона предстоящий финал станет уже третьим в карьере. До этого он дважды проигрывал в главном матче.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 00:25
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