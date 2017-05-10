Между Мбаппе и Буффоном самая большая разница в возрасте в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Монако» Киллиан Мбаппе забил гол в ворота «Ювентуса» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Футболист стал самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Еще одно историческое событие связано с Джанлуиджи Буффоном. Разница в возрасте между Буффоном и Мбаппе составляет 7621 день. Такого расхождения в Лиге чемпионов еще не было.

Напомним, ответная встреча «Ювентуса» и «Монако» завершилась победой туринцев со счетом 2:1. Итальянский клуб стал первым финалистом турнира.

«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ