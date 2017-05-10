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    Между Мбаппе и Буффоном самая большая разница в возрасте в истории Лиги чемпионов

    Нападающий «Монако» Киллиан Мбаппе забил гол в ворота «Ювентуса» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Футболист стал самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

    Еще одно историческое событие связано с Джанлуиджи Буффоном. Разница в возрасте между Буффоном и Мбаппе составляет 7621 день. Такого расхождения в Лиге чемпионов еще не было.

    Напомним, ответная встреча «Ювентуса» и «Монако» завершилась победой туринцев со счетом 2:1. Итальянский клуб стал первым финалистом турнира.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus 10 мая 2017, 08:42

      Странно что в первом матче этот рекорд не был установлен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > indie_jesus 10 мая 2017, 10:36

      В первом мачте Мбаппе не забил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 10 мая 2017, 01:39

      Буффон ему в отцы спокойно годится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 мая 2017, 00:43

      Бапп Буффыч

      1
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