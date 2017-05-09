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Митрески может получить должность в «Спартаке»

9 мая 2017, 14:59
9

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески заявил, что имеет возможность вернуться в московский клуб в качестве тренера-селекционера.

«Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву», – сказал Митрески.

Македонец защищал цвета красно-белых с 2001 по 2004 год. За этот период он провел за команду 118 матчей.

Источник: Azerisport.com
Россия. Премьер-лига Спартак Митрески Игор
Комментарии (9)
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Михас007
1494332764
«Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом-(молодец вспомнил)
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turist82
1494333942
Помним ) Достойно играл. Боец
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alexis02lion
1494336102
Нормально. Каррера сам итальянский рынок знает, а этот будет за Восточную Европу отвечать, вон Терек и Урал там иногда нормальных игроков достают. Тем более это правильно если Спартаковский человек будет заниматься селекцией в клубе.
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Пабло6
1494336884
молодец
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NEON-SM
1494337579
ну если всё получится то только за, хотя тенденция неудач бывших игроков спартака прослеживается, они везде хорошо смотрятся, Аленичев в Арсенале, Парфёнов в Тосно, Писарев вообще везде всё получается, но как только кто-то приходит в спартак начинаются проблемы
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piligrim1986
1494339912
о нем только приятные впечатления остались. мужик))
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Д Альбертини
1494343622
Помню его) хороший защитник)
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Дополнительная минута
1494344054
удачи
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oyabun
1494358719
Кто бы когда ни играл в Спартаке в большинстве своем потом с гордостью говорят "мой Спартак!". Есть конечно и поганые исключения, типа Дзюбиньо
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