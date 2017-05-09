Митрески может получить должность в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески заявил, что имеет возможность вернуться в московский клуб в качестве тренера-селекционера.

«Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву», – сказал Митрески.

Македонец защищал цвета красно-белых с 2001 по 2004 год. За этот период он провел за команду 118 матчей.