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    Митрески может получить должность в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески заявил, что имеет возможность вернуться в московский клуб в качестве тренера-селекционера.

    «Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву», – сказал Митрески.

    Македонец защищал цвета красно-белых с 2001 по 2004 год. За этот период он провел за команду 118 матчей.

    Источник: Azerisport.com

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    09.05.2017 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 9 мая 2017, 22:38

      Кто бы когда ни играл в Спартаке в большинстве своем потом с гордостью говорят "мой Спартак!". Есть конечно и поганые исключения, типа Дзюбиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 9 мая 2017, 18:34

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 18:27

      Помню его) хороший защитник)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 мая 2017, 17:25

      о нем только приятные впечатления остались. мужик))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 16:46

      ну если всё получится то только за, хотя тенденция неудач бывших игроков спартака прослеживается, они везде хорошо смотрятся, Аленичев в Арсенале, Парфёнов в Тосно, Писарев вообще везде всё получается, но как только кто-то приходит в спартак начинаются проблемы

      2
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 9 мая 2017, 16:34

      молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 мая 2017, 16:21

      Нормально. Каррера сам итальянский рынок знает, а этот будет за Восточную Европу отвечать, вон Терек и Урал там иногда нормальных игроков достают. Тем более это правильно если Спартаковский человек будет заниматься селекцией в клубе.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 мая 2017, 15:45

      Помним ) Достойно играл. Боец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 мая 2017, 15:26

      «Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом-(молодец вспомнил)

      2
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