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    Заседание исполкома РФС намечено на 22 мая

    Как сообщил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко, заседание исполкома организации состоится 22 мая в московском Доме футбола.

    В повестку дня будут включены такие вопросы как лимит на легионеров, потолок зарплат для молодых футболистов, число клубов в Премьер-лиге, введение адаптированных правил финансового «фэйр-плей» для всех клубов РФПЛ, независимое финансирование судейства, а также привлечение частных инвестиций для финансирования клубов с целью снизить нагрузку на государственный и муниципальный бюджеты.

    Источник: ТАСС

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    09.05.2017 14:25
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