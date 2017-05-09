Заседание исполкома РФС намечено на 22 мая

Как сообщил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко, заседание исполкома организации состоится 22 мая в московском Доме футбола.

В повестку дня будут включены такие вопросы как лимит на легионеров, потолок зарплат для молодых футболистов, число клубов в Премьер-лиге, введение адаптированных правил финансового «фэйр-плей» для всех клубов РФПЛ, независимое финансирование судейства, а также привлечение частных инвестиций для финансирования клубов с целью снизить нагрузку на государственный и муниципальный бюджеты.