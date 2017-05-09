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    Diario Gol: Бэйл имеет устную договоренность с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл готов продолжить карьеру в Англии. Футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед». Хавбек устно пообещал манкунианцам, что при решении сменить клуб, он выберет именно их. При этом в данном вопросе будет учитываться, сможет ли «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться в Лигу чемпионов, утверждает Diario Gol. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в 90 миллионов евро.

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 09:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 мая 2017, 15:06

      я думаю не стоит его брать когда он из шпор уходил тогда да а сейчас уж лучше роналду вернуть

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 9 мая 2017, 18:14

      Этот хрен на Роналду еще гнал

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 мая 2017, 14:02

      Такого дорогого Хрусталя за всю историю футбола не было,нет и не будет...

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 мая 2017, 11:51

      Жто нужно было делать ещё давно,но и сейчас пойдет)))

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