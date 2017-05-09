Diario Gol: Бэйл имеет устную договоренность с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл готов продолжить карьеру в Англии. Футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед». Хавбек устно пообещал манкунианцам, что при решении сменить клуб, он выберет именно их. При этом в данном вопросе будет учитываться, сможет ли «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться в Лигу чемпионов, утверждает Diario Gol. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.