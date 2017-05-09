Пятницкий: «Думаю, Промес не уйдет сейчас из стана «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий не исключил, что команда проведет серьезное усиление состава в преддверии старта в Лиге чемпионов. Ветеран затронул тему и возможного ухода из клуба Квинси Промеса.

«Я думаю, что очень возможно ожидать каких-либо усилений, ведь Лига Чемпионов это уже еврокубки, совсем другой уровень, в отличие от чемпионата России. Тем более, я знаю, что руководство «Спартака» довольно амбициозное, поэтому цели будут ставиться большие, подходить к вопросу соответствующе и для этого необходимо укрепить состав.

Покинет ли команду Квинси Промес в ближайшее трансферное окно? Тут я затрудняюсь что-то сказать, потому как с этими иностранцами сложно предугадать что у них на уме. Но если попробовать предположить, то, скорее всего, он не уйдет сейчас из стана «Спартака», потому что Промес, наверное понимает, что на данный момент он является одним из главных лиц в составе Массимо Карреры. Безусловно, я считаю, что его потеря обязательно скажется и на качестве игры, и на командном духе, так как он был и остается одним из лидеров на протяжении всего сезона», – заявил Пятницкий.

Напомним, «Спартак» досрочно за три тура до окончания чемпионата России стал чемпионом национального первенства.