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    Пятницкий: «Думаю, Промес не уйдет сейчас из стана «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий не исключил, что команда проведет серьезное усиление состава в преддверии старта в Лиге чемпионов. Ветеран затронул тему и возможного ухода из клуба Квинси Промеса.

    «Я думаю, что очень возможно ожидать каких-либо усилений, ведь Лига Чемпионов это уже еврокубки, совсем другой уровень, в отличие от чемпионата России. Тем более, я знаю, что руководство «Спартака» довольно амбициозное, поэтому цели будут ставиться большие, подходить к вопросу соответствующе и для этого необходимо укрепить состав.

    Покинет ли команду Квинси Промес в ближайшее трансферное окно? Тут я затрудняюсь что-то сказать, потому как с этими иностранцами сложно предугадать что у них на уме. Но если попробовать предположить, то, скорее всего, он не уйдет сейчас из стана «Спартака», потому что Промес, наверное понимает, что на данный момент он является одним из главных лиц в составе Массимо Карреры. Безусловно, я считаю, что его потеря обязательно скажется и на качестве игры, и на командном духе, так как он был и остается одним из лидеров на протяжении всего сезона», – заявил Пятницкий.

    Напомним, «Спартак» досрочно за три тура до окончания чемпионата России стал чемпионом национального первенства.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.05.2017 07:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 9 мая 2017, 21:22

      Из Пахтакора?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 16:59

      Эх, сынок! Да затарахтит под твоими бутсами Арсенал.Не иди на деньги, иди на славу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 16:52

      В сборной Голландии сейчас нелады.В любом европейском клубе , невзирая на стоимость, нужно закрепиться. Зачем менять очевидное на невероятное...

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 9 мая 2017, 12:29

      Самое время уходить.

      1
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      Рейтинг: +4074

      raritet 9 мая 2017, 12:23

      Человек может уйти только в команду , постоянно играющую в ЛЧ. А просто уйти куда -либо нет смысла. Он нужнее сейчас Спартаку, потому что игра выстроена под него.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 9 мая 2017, 12:13

      уйдёт летом наверное

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 9 мая 2017, 11:43

      ЛЧ светит. Куда уходить то? Команды из ТОП-чемпионатов, которые попали в ЛЧ, вряд ли предложат, (даже если и предложата, это же надо в основе закрепится) а ЛЕ он не захочет покорять, когда есть кое-что получше.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 мая 2017, 11:41

      Промес вписался в Спартак,думаю удержат его ещё на годик точно

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 мая 2017, 10:41

      Пипец настанет Спартаку без Промеса. Не удержат - умными не назовёшь...

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 9 мая 2017, 10:35

      Промес захочет сыграть в Лиге чемпионов. И надо упор делать на будущее с Зе и Адриано

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