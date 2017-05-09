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  • Пятницкий: «Думаю, Промес не уйдет сейчас из стана «Спартака»

Пятницкий: «Думаю, Промес не уйдет сейчас из стана «Спартака»

9 мая 2017, 07:11
23

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий не исключил, что команда проведет серьезное усиление состава в преддверии старта в Лиге чемпионов. Ветеран затронул тему и возможного ухода из клуба Квинси Промеса.

«Я думаю, что очень возможно ожидать каких-либо усилений, ведь Лига Чемпионов это уже еврокубки, совсем другой уровень, в отличие от чемпионата России. Тем более, я знаю, что руководство «Спартака» довольно амбициозное, поэтому цели будут ставиться большие, подходить к вопросу соответствующе и для этого необходимо укрепить состав.

Покинет ли команду Квинси Промес в ближайшее трансферное окно? Тут я затрудняюсь что-то сказать, потому как с этими иностранцами сложно предугадать что у них на уме. Но если попробовать предположить, то, скорее всего, он не уйдет сейчас из стана «Спартака», потому что Промес, наверное понимает, что на данный момент он является одним из главных лиц в составе Массимо Карреры. Безусловно, я считаю, что его потеря обязательно скажется и на качестве игры, и на командном духе, так как он был и остается одним из лидеров на протяжении всего сезона», – заявил Пятницкий.

Напомним, «Спартак» досрочно за три тура до окончания чемпионата России стал чемпионом национального первенства.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Пятницкий Андрей Промес Квинси
Комментарии (23)
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ДАША Д
1494304681
Если миллионов 50 предложат тогда может уйти.
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Диктор
1494306866
Думаю этим летом он никуда не уйдет- а потом после игр в Лиге Чемпионов,его цена еще возрастет.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1494307760
Промес мог бы стать эдаким Вагнером Лавом от Спартака. Вот только зачем это ему?
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Mahone
1494309202
Помочь надо команде в Лиге Чемпионов,потом цена вырастет,будет выбирать топ клуб,уходить так в Барселону или Реал,Юве
Ответить
NEON-SM
1494311722
Антоха останется
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Д Альбертини
1494311830
Да никуда он в следующем сезоне не уйдет) он стал чемпионом, тем более и в ЛЧ играть предстоит)
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a_who
1494313236
Еще хотя б на годик ! и без травм ! )))
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Sanches 1204
1494319274
Промес вписался в Спартак,думаю удержат его ещё на годик точно
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stream15
1494322199
Самое время уходить.
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Pirboy
1494354145
Из Пахтакора?
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