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    Григорян: «Возможно, «Анжи» был ближе к победе в игре с «Локомотивом»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян по завершении встречи 27-го тура с «Локомотивом» (0:0) посетовал на травму нападающего Александра Прудникова, полученную им в самом дебюте матча. Специалист подчеркнул, что, возможно, махачкалинская команда была ближе к победе, но в общем итог поединка закономерен.

    «Закономерная ничья, потому что в первом тайме преимуществом владели гости, а второй тайм остался за нами. Сейчас сложно считать количество имевшихся моментов, возможно, мы были ближе к победе, не знаю...

    Прудников получил травму на пятой-седьмой минуте и ограничил наши возможности в плане замен. Обидное повреждение, потому что он очень хотел принять участие в этой встрече. Характер повреждения? Не знаю», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

    После 27-ми туров махачкалинцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков. Железнодорожники располагаются на восьмом месте, набрав 36 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 19:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 9 мая 2017, 15:25

      Правильные ответы главного тренера Анжи на все вопросы.

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 8 мая 2017, 22:35

      в первом тайме махачкалинцам повезло трижды!

      0
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      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > lokoman92 9 мая 2017, 06:01

      Четырежды.

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 8 мая 2017, 19:27

      Да, пожалуй, Григорян прав. Второй тайм был особенно хорошо, но не менее хорош был Гилерме!

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