Григорян: «Возможно, «Анжи» был ближе к победе в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян по завершении встречи 27-го тура с «Локомотивом» (0:0) посетовал на травму нападающего Александра Прудникова, полученную им в самом дебюте матча. Специалист подчеркнул, что, возможно, махачкалинская команда была ближе к победе, но в общем итог поединка закономерен.

«Закономерная ничья, потому что в первом тайме преимуществом владели гости, а второй тайм остался за нами. Сейчас сложно считать количество имевшихся моментов, возможно, мы были ближе к победе, не знаю...

Прудников получил травму на пятой-седьмой минуте и ограничил наши возможности в плане замен. Обидное повреждение, потому что он очень хотел принять участие в этой встрече. Характер повреждения? Не знаю», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

После 27-ми туров махачкалинцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков. Железнодорожники располагаются на восьмом месте, набрав 36 баллов.