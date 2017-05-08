РФПЛ. «Локомотив» не смог переиграть «Анжи»

В заключительном поединке 27-го тура РФПЛ «Локомотив» в Махачкале не сумел победить «Анжи». Команды так и не сподобились ни разу поразить ворота друг друга.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:0

Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Яковлев (Будковский, 71), Прудников (Асильдаров, 11), Кацаев.

Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 58), И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Ари.

Предупреждения: Тетрашвили, 14 – Баринов, 81; И. Денисов, 87; Игнатьев, 90+2.

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