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    РФПЛ. «Локомотив» не смог переиграть «Анжи»

    В заключительном поединке 27-го тура РФПЛ «Локомотив» в Махачкале не сумел победить «Анжи». Команды так и не сподобились ни разу поразить ворота друг друга.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Яковлев (Будковский, 71), Прудников (Асильдаров, 11), Кацаев.

    Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 58), И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Ари.

    Предупреждения: Тетрашвили, 14 – Баринов, 81; И. Денисов, 87; Игнатьев, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 мая 2017, 19:43

      А ФК "Локомотив", уже давно, никого толком обыграть не может. Нулевая и безперспективная, никчемная команда.

      -1
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 8 мая 2017, 19:04

      да уж,получурковую команду не смог этот никчемный локомотив переиграть

      -2
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