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    Каррера: «Хотел бы остаться в «Спартаке», если меня не вышвырнут»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы команды в чемпионате России. Напомним, что красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

    «Мы с женой плакали от радости. Смотрели матч «Зенита» в московском ресторане. После финального свистка я испытал невероятные эмоции. Этот успех очень важен для всей нашей семьи и моей карьеры. Рад за игроков, болельщиков, за Леонида Федуна. Это наша общая победа.

    Какие планы на ближайшее будущее? Не хочу расслабляться. Хочу набрать 70 очков.

    Лига чемпионов? Если меня не вышвырнут из «Спартака», конечно, я хотел бы остаться. Нужно понимать, что в футболе все очень быстро меняется. Но на данный момент я думаю только о «Спартаке». Это моя команда», – заявил Каррера.

    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.05.2017 12:53
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2017, 03:33

      Пошутил и будя, настраивайся на ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 8 мая 2017, 22:07

      массимо об этом и речи небудет
      тебе синьор надо подготовить
      спартак к лиге чемпионов

      3
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 8 мая 2017, 19:40

      Понятно что Массимо просто пошутил. Доверие ему безграничное и "вышвыривать" никто и не собирался. Другое дело что могут попытаться купить за Очень большие деньги. А какой клуб у нас в стране не задумываясь швыряется народными деньгами, думаю ни для кого не секрет? Но, наблюдая за нашим тренером в течение сезона, лично я могу уверенно сказать, ни за какие деньги Каррера до окончания срока своего контракта в клуб принципиального врага не перейдет. Не тот он человек чтобы за бабло предать Спартак! Не Дзюбишка!

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 мая 2017, 18:38

      Этот год, становится по-истине, историческим для итальянских тренеров. Антонио Конте наделал шуму в Англии, Массимо Каррера, выиграл чемпионат России. Уважаемые любители футбола, мы с вами наблюдаем, возрождение великой итальянской тренерской школы. Я думаю, что в следующем году, спрос на итальянских специалистов будет огромным.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Болельщик Реал Мадрида 8 мая 2017, 19:46

      про Анчелотти забыл)

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 17:57

      ща на поле будет много молодых, думаю теперь всем даст по немножку поиграть, в принципе а когда ещё, хотя впереди такие игры то непростые, терек который рвётся в еврокубки(ну на них в принципе за победу на зенитом можно и спартак-2 выпустить), арсенал который пытается сохранить место в рфпл, и ершистый амкар. Основным составом это конечно не проблема, но играя дублем могут и просрать, не ругайтесь на них, они чемпионы

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:44

      Оставят!!!!!!!!! Вы уже история Спартака!!!!!!!!!!! Постарайтесь подготовить команду к Лиге Чемпионов и к новому сезону,прикупите в оборону и нападение мини звезд и все будет ОК!!!!!

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 мая 2017, 16:36

      бомбардир в своем репертуаре)) , как всегда вырвал слова из контекста)

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      А в ЛЧ? Недурно было бы выйти и померяться силами на поле в следующем сезоне с Конте? «Конечно, я хотел бы остаться… если меня не вышвырнут. (хохочет). В футболе все меняется настолько быстро, что надо постоянно быть начеку и уши держать востро! Ну, а если шутки — в сторону, то я пока больше ни о чем не думаю, кроме как об одном: моя команда — Спартак».

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      вот точное интервью

      8
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      Рейтинг: +1539

      isa361 8 мая 2017, 16:20

      Вот это тренер. А не какой то старый цыган. Поздравляю всех болельщиков Спартака с долгожданным чемпионством.

      8
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 мая 2017, 15:53

      Что нравится в Карре, за весь сезон не одной жалобы,не на судей не на игроков,,,,,были поражения от середников с крупным счётом и не чего Массимо достойно их принемал и делал выводы

      10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 15:51

      Вот и отлично.

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