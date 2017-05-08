Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Хотел бы остаться в «Спартаке», если меня не вышвырнут»

Каррера: «Хотел бы остаться в «Спартаке», если меня не вышвырнут»

8 мая 2017, 12:53
34

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы команды в чемпионате России. Напомним, что красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Мы с женой плакали от радости. Смотрели матч «Зенита» в московском ресторане. После финального свистка я испытал невероятные эмоции. Этот успех очень важен для всей нашей семьи и моей карьеры. Рад за игроков, болельщиков, за Леонида Федуна. Это наша общая победа.

Какие планы на ближайшее будущее? Не хочу расслабляться. Хочу набрать 70 очков.

Лига чемпионов? Если меня не вышвырнут из «Спартака», конечно, я хотел бы остаться. Нужно понимать, что в футболе все очень быстро меняется. Но на данный момент я думаю только о «Спартаке». Это моя команда», – заявил Каррера.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEON-SM
1494237307
умница, спасибо за всё
Ответить
n1hat
1494238400
70 очков это конечно хорошо, но лучше бы дал лавочникам поиграть. Леонтьев, Тимофеев, Бокетти, Селихов, Тигиев, Давыдов - хотелось бы увидеть их в основе)
Ответить
Сивый Мерин,
1494240998
Оставайся Максимка с нами,будешь нашим королём.
Ответить
Д Альбертини
1494243345
И не вышвырнут)) Федун сказал четко, контракт 2 года, плюс Карерре безграничное доверие и карт-бланш)
Ответить
slavа0508
1494244181
Массимо брависимо!!!!!!
Ответить
leonard1984
1494244286
Массимо, если тебя "вышвернут", я думаю болельщики Спартака порвут Федуна на британский флаг.
Ответить
slavа0508
1494248008
Что нравится в Карре, за весь сезон не одной жалобы,не на судей не на игроков,,,,,были поражения от середников с крупным счётом и не чего Массимо достойно их принемал и делал выводы
Ответить
isa361
1494249603
Вот это тренер. А не какой то старый цыган. Поздравляю всех болельщиков Спартака с долгожданным чемпионством.
Ответить
Snerg
1494250573
бомбардир в своем репертуаре)) , как всегда вырвал слова из контекста)
----------------------------------------------------------------
А в ЛЧ? Недурно было бы выйти и померяться силами на поле в следующем сезоне с Конте? «Конечно, я хотел бы остаться… если меня не вышвырнут. (хохочет). В футболе все меняется настолько быстро, что надо постоянно быть начеку и уши держать востро! Ну, а если шутки — в сторону, то я пока больше ни о чем не думаю, кроме как об одном: моя команда — Спартак».
------------------------
вот точное интервью
Ответить
NEON-SM
1494255420
ща на поле будет много молодых, думаю теперь всем даст по немножку поиграть, в принципе а когда ещё, хотя впереди такие игры то непростые, терек который рвётся в еврокубки(ну на них в принципе за победу на зенитом можно и спартак-2 выпустить), арсенал который пытается сохранить место в рфпл, и ершистый амкар. Основным составом это конечно не проблема, но играя дублем могут и просрать, не ругайтесь на них, они чемпионы
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+