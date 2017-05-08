Каррера: «Хотел бы остаться в «Спартаке», если меня не вышвырнут»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы команды в чемпионате России. Напомним, что красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Мы с женой плакали от радости. Смотрели матч «Зенита» в московском ресторане. После финального свистка я испытал невероятные эмоции. Этот успех очень важен для всей нашей семьи и моей карьеры. Рад за игроков, болельщиков, за Леонида Федуна. Это наша общая победа.

Какие планы на ближайшее будущее? Не хочу расслабляться. Хочу набрать 70 очков.

Лига чемпионов? Если меня не вышвырнут из «Спартака», конечно, я хотел бы остаться. Нужно понимать, что в футболе все очень быстро меняется. Но на данный момент я думаю только о «Спартаке». Это моя команда», – заявил Каррера.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ