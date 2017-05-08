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  • Панов: «По сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова – он был настоящим капитаном»

Панов: «По сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова – он был настоящим капитаном»

8 мая 2017, 07:52
9

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Панов поздравил поклонников «Спартака» с победой в чемпионате России. По его словам, перед стартом следующего сезона команде необходимы будут изменения в составе.

«Ужасное поле было на «Крестовском», самому «Зениту» было тяжело играть на нем. Надо отдать должное «Тереку», ребята молодцы. Поздравляю красно-белых с победой в чемпионате. Отметим этот успех на матче команды с «Тереком». А «Зенит» с ЦСКА разыграют второе место, обе команды достойны сыграть в Лиге чемпионов.

По этому сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова. Денис был настоящим капитаном. Те же Промес, Зе Луиш, Адриано внесли свою определенную лепту в этот успех. Ребров тот же молодец. Все ребята старались, бились.

Каррера сам по себе харизматичный человек. Он выделяется своей добротой и нежностью. По нему видно, что он порядочный человек. Наверное, и мотивирует игроков очень прилично. Думаю, болельщики радуются, что он остается и на следующий сезон. Мне нравится как он работает, у команды хороший стиль игры. Да, есть проблемы, но в составе есть и игроки некоторые, которых надо менять. Думаю, клуб приобретет хороших футболистов», – заявил Панов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ахмат Ребров Артем Глушаков Денис Адриано Луис Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (9)
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Диктор
1494222702
Чемпион за три тура до окончания чемпионата-это круто.
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Arsenal Tula LDPR
1494223700
Красава
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NEON-SM
1494224564
не капитан, а капитанище, 3 победных гола зениту, амкару и рубину, гол цска, да и вообще стабильная игра
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firs04
1494227206
Согласен!!!
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x-x-x-x-x
1494237930
Глушаков и в правду хорош!!!!
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ribavadim
1494239001
А как был хорош его дядя? Аджем,Коробочка, Тарханов -отдыхали...
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ribavadim
1494239187
Викор Понедельник чемпион Европы, носил форму Спартака
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Mahone
1494256938
Слова профессионала!!!!!!
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Mahone
1494256970
Старались,бились,выживали,выиграли!!!!!!!!!!!
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