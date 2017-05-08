Монтелла: «Рома» превосходила «Милан» во всех компонентах»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признал, что в матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» превосходила его команду по всем статьям.

«В этом матче «Рома» превосходила нас во всех компонентах. Первый гол можно назвать случайным – момент возник после потери и был реализован за счет качественной игры в атаке. У нас тоже была похожая возможность, но мы не смогли воспользоваться ей.

После этого все стало складываться в пользу римлян. Третий гол деморализовал «Милан». Сейчас нам нужно собраться и подготовиться как следует к оставшимся трем матчам», – сказал Монтелла.

Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.