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    Гендиректор «Тосно» Матюшенко: «Парфенов остается в команде. Купим не больше шести-семи человек»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился планами на межсезонье перед первым сезоном клуба в РФПЛ. Команда Дмитрия Парфенова обыграла «Нефтихимик» (2:0) в матче 35-го тура ФНЛ и гарантировала себе прописку в высшем дивизионе России на следующий сезон.

    «Парфенов остается в команде. У него контракт заканчивается, но будем подписывать новый, будем общаться. Он останется.

    «Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек. Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры – посмотрим», – сказал Матюшенко.

    «Тосно» был основан в 2013 году.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2017 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      сэм 9 мая 2017, 12:07

      Посмотрим что будет в следующем сезоне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 7 мая 2017, 07:02

      Ждём Парфенова!!! КБ навсегда! Теперь дело за Тихоновым. Енисей вперёд!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 6 мая 2017, 21:35

      ....И войдем в лигу чемпионов!забыл добавить)))

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 мая 2017, 21:09

      И где они играть будут?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > alex kidn 6 мая 2017, 21:26

      В Новгороде...но может быть и на петровский разорятся..

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim > alex kidn 6 мая 2017, 23:43

      обещают вроде петровский,а так вроде и у нас в Тосно стадик затевают.

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