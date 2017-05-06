Гендиректор «Тосно» Матюшенко: «Парфенов остается в команде. Купим не больше шести-семи человек»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился планами на межсезонье перед первым сезоном клуба в РФПЛ. Команда Дмитрия Парфенова обыграла «Нефтихимик» (2:0) в матче 35-го тура ФНЛ и гарантировала себе прописку в высшем дивизионе России на следующий сезон.

«Парфенов остается в команде. У него контракт заканчивается, но будем подписывать новый, будем общаться. Он останется.

«Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек. Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры – посмотрим», – сказал Матюшенко.

«Тосно» был основан в 2013 году.