Гилерме: «Футбол – это игра, а не драка. Матч с «Уралом» не будет принципиальным»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от победы в Кубке России. Напомним, что в финальном матче турнира железнодорожники одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0.

«Чувства после победы в Кубке России очень приятные, рад, что получилось порадовать наших болельщиков и по традиции выставить Кубок у нас на базе. Для нас эта победа очень важна. У нас был тяжелый график, но мы за счет самоотдачи взяли свое. Концовка сезона для нас будет сложной, но мы уверены в своих силах. Главный матч сезона мы выиграли. Тем не менее у нас еще хватает эмоций, чтобы достойно завершить сезон, нужно играть в полную силу. Мы чувствуем себя более уверенно после победы в Кубке. Мы показали, что у нас есть команда. Если мы будем играть так, как в финале, думаю, мы сможем достойно выступить в Лиге Европы.

Конечно, эмоции было трудно контролировать. Драка в концовке матча – это некрасиво. В Бразилии такое происходило очень часто. У нас всегда много эмоций. Сначала я не понял, что происходит на поле, потом побежал разнимать. На поле все было не очень страшно, но когда посмотрел повтор на телевизоре, понял, что смотрелось это все по-другому. У нас впереди матч с «Уралом», но для нас он не будет принципиальным. Футбол – это игра, а не драка», – заявил Гилерме.

Стоит отметить, что матч «Урал» – «Локомотив» пройдет 17 мая в Екатеринбурге.