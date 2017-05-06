Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме: «Футбол – это игра, а не драка. Матч с «Уралом» не будет принципиальным»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от победы в Кубке России. Напомним, что в финальном матче турнира железнодорожники одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0.

    «Чувства после победы в Кубке России очень приятные, рад, что получилось порадовать наших болельщиков и по традиции выставить Кубок у нас на базе. Для нас эта победа очень важна. У нас был тяжелый график, но мы за счет самоотдачи взяли свое. Концовка сезона для нас будет сложной, но мы уверены в своих силах. Главный матч сезона мы выиграли. Тем не менее у нас еще хватает эмоций, чтобы достойно завершить сезон, нужно играть в полную силу. Мы чувствуем себя более уверенно после победы в Кубке. Мы показали, что у нас есть команда. Если мы будем играть так, как в финале, думаю, мы сможем достойно выступить в Лиге Европы.

    Конечно, эмоции было трудно контролировать. Драка в концовке матча – это некрасиво. В Бразилии такое происходило очень часто. У нас всегда много эмоций. Сначала я не понял, что происходит на поле, потом побежал разнимать. На поле все было не очень страшно, но когда посмотрел повтор на телевизоре, понял, что смотрелось это все по-другому. У нас впереди матч с «Уралом», но для нас он не будет принципиальным. Футбол – это игра, а не драка», – заявил Гилерме.

    Стоит отметить, что матч «Урал» – «Локомотив» пройдет 17 мая в Екатеринбурге.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:14

      Надеюсь не будет Фернандеша - провокатера всей дрязги на финале . Иначе будет все плохо . Игроки этого не смогут простить .
      А Урал выиграет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 мая 2017, 11:29

      да, хотелось бы, чтобы все успокоились и была нормальная игра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Diesel133 7 мая 2017, 13:31

      Cогласен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11