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    Комбаров, Полоз и Азмун сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Ростов»

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 27-го тура чемпионата России. Напомним, встреча пройдет сегодня в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Расич.

    Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Хагуш, Денисов, Иванов, Власов, Горбатенко, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

    «Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец.

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    Источник: РПЛ

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    06.05.2017 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 мая 2017, 16:24

      Граната нет даже в заявке (( Решили поберечь?Хорошо хоть Кудряш с Калачем в старте.

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