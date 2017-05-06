Комбаров, Полоз и Азмун сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Ростов»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 27-го тура чемпионата России. Напомним, встреча пройдет сегодня в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Расич.

Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Хагуш, Денисов, Иванов, Власов, Горбатенко, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец.

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